Colombia jugará su séptimo Mundial: ¿a cuáles ha ido?

Colombia logró clasificarse definitivamente al Mundial de Estados Unidos 2026 y será su séptima cita orbital en la historia.

James Rodríguez
Foto: AFP

septiembre 04 de 2025
08:50 p. m.
La selección Colombia logró volver a un Mundial luego de quedarse por fuera de Catar 2022 y este jueves 4 de septiembre selló su clasificación a la cita orbital que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá tras conseguir un resultado positivo frente a Bolivia, por lo que ya está definido que el combinado tricolor jugará su séptimo mundial en la historia.

¿Qué Mundiales de fútbol ha jugado la selección Colombia?

La primera aparición se dio en Chile 1962, cuando el equipo cafetero sorprendió al mundo al empatar 4-4 con la poderosa Unión Soviética, partido recordado por el único gol olímpico recibido por el legendario arquero Lev Yashin, obra de Marcos Coll.

Tras 28 años de ausencia, Colombia regresó a los mundiales en Italia 1990, alcanzando por primera vez los octavos de final, donde cayó 2-1 ante Camerún en tiempo extra. Figuras como Carlos Valderrama, René Higuita y Freddy Rincón marcaron una era inolvidable.

En Estados Unidos 1994, pese a llegar como favorita, la selección quedó eliminada en la fase de grupos, en un torneo marcado por la tragedia tras el asesinato de Andrés Escobar. Cuatro años más tarde, en Francia 1998, el equipo tampoco logró avanzar, cerrando el ciclo de aquella generación dorada.

El gran salto llegó en Brasil 2014, donde Colombia firmó su mejor actuación en la historia de los mundiales al llegar a cuartos de final. James Rodríguez brilló como goleador del torneo con seis anotaciones, incluida una joya frente a Uruguay, antes de caer ante el anfitrión Brasil por 2-1.

La última participación fue en Rusia 2018, donde el equipo avanzó nuevamente a octavos de final, siendo eliminado por Inglaterra en la tanda de penales (4-3).

En total, Colombia ha jugado los mundiales de 1962, 1990, 1994, 1998, 2014 y 2018, dejando huella con goles, hazañas y momentos que siguen vivos en la memoria de los hinchas.

