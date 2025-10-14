Partido entre Colombia y Canadá tendría imprevisto cambio: esta es la razón de última hora

Este martes, la Selección Colombia de Mayores buscará una nueva victoria en el camino de preparación del Mundial cuando se mida con su similar de Canadá, rival que será uno de los anfitriones del torneo.

Pensando en este duelo, un cambio inesperado se confirmó este mismo martes a pocas horas de darse el pitazo inicial.

De acuerdo a lo conocido, la hora inicial del partido (7:00 p.m.) se correrá media hora debido a las condiciones climáticas que se están presentando en New Jersey.

La propia FCF confirmó el cambio de horario mediante sus redes sociales.

¿Cómo está el historial entre Colombia y Canadá?

Los seleccionados de fútbol masculino de Colombia y Canadá se han enfrentado en tres ocasiones, incluyendo la final de la Copa Oro 2000, un partido recordado porque la suerte del torneo se definió por un lanzamiento de moneda.

Han sido dos amistosos y un duelo oficial, correspondiente a la final de Copa Oro en el 2000.

El primero se dio en marzo de 1988, cuando Luis Perea, Carlos 'Pibe' Valderrama y John Jairo Tréllez, pusieron el triunfo 3-0 en el estadio Centenario de Armenia.

Años más tarde, un 27 de febrero, Colombia perdió entonces 2-0 la gran final de Copa Oro 2000, disputada en territorio estadounidense.

Y el más reciente, se disputó en octubre de 2014, precisamente en el mismo estadio que acogerá el partido de este martes 14. Para esa ocasión, la tricolor venció por 1-0 con gol de James.