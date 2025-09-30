CANAL RCN
Deportes

Luis Díaz en acción: los partidazos de Champions League este martes 30 de septiembre

Luis Díaz tendrá acción este martes en la Champions League. Prográmese con la jornada completa del mejor torneo de clubes del mundo.

Foto: AFP.

Noticias RCN

septiembre 30 de 2025
07:36 a. m.
Este martes 30 de septiembre se disputará una nueva fecha de la Champions League, torneo que comienza a tomar ritmo en su segunda jornada y que promete emociones intensas en distintos escenarios de Europa. Los reflectores estarán puestos no solo en los grandes choques que ofrece el calendario, sino también en la participación de varios futbolistas colombianos que siguen dejando huella en el balompié internacional.

Luis Díaz, figura de la selección Colombia y del Bayern Múnich, volverá a ser titular en el compromiso que su equipo afrontará ante Pafos. El extremo guajiro se ha ganado un lugar de privilegio en la nómina dirigida por Vincent Kompany y busca consolidarse como uno de los hombres más desequilibrantes en el ataque bávaro. Su velocidad, regate y capacidad de asociarse con los delanteros lo convierten en una de las cartas más peligrosas del vigente campeón alemán.

Luis Díaz posterga sus clases para aprender alemán y reveló las razones
RELACIONADO

Luis Díaz posterga sus clases para aprender alemán y reveló las razones

Chelsea y Benfica protagonizan un duelo de alto nivel

Más allá del protagonismo del Bayern, la jornada ofrece choques de alto voltaje como el que se vivirá en Stamford Bridge, donde Chelsea recibirá al Benfica. Este encuentro tiene un matiz especial para Colombia, ya que Richard Ríos hará parte del conjunto portugués y podría tener minutos en un escenario de máxima exigencia.

El Chelsea, bajo la dirección de Enzo Maresca, necesita hacerse fuerte en casa para mantener sus aspiraciones de clasificación. Por su parte, el Benfica llega con la confianza de su estilo ofensivo y el deseo de sumar puntos clave frente a uno de los gigantes de Inglaterra.

Luis Díaz quiso terminar la polémica y se pronunció sobre si Bundesliga le quitó el gol o no
RELACIONADO

Luis Díaz quiso terminar la polémica y se pronunció sobre si Bundesliga le quitó el gol o no

Martes 30 de septiembre

  • Kairat vs. Real Madrid – 11:45 a.m.
  • Atalanta vs. Club Brujas – 11:45 a.m.
  • Marsella vs. Ajax – 2:00 p.m.
  • Inter vs. Slavia Praga – 2:00 p.m.
  • Chelsea vs. Benfica – 2:00 p.m.
  • Galatasaray vs. Liverpool – 2:00 p.m.
  • Pafos vs. Bayern Múnich – 2:00 p.m.
  • Bodo Glimt vs. Tottenham – 2:00 p.m.
  • Atlético de Madrid vs. Frankfurt – 2:00 p.m.
