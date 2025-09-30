Luis Díaz en acción: los partidazos de Champions League este martes 30 de septiembre

Este martes 30 de septiembre se disputará una nueva fecha de la Champions League, torneo que comienza a tomar ritmo en su segunda jornada y que promete emociones intensas en distintos escenarios de Europa. Los reflectores estarán puestos no solo en los grandes choques que ofrece el calendario, sino también en la participación de varios futbolistas colombianos que siguen dejando huella en el balompié internacional.

Luis Díaz, figura de la selección Colombia y del Bayern Múnich, volverá a ser titular en el compromiso que su equipo afrontará ante Pafos. El extremo guajiro se ha ganado un lugar de privilegio en la nómina dirigida por Vincent Kompany y busca consolidarse como uno de los hombres más desequilibrantes en el ataque bávaro. Su velocidad, regate y capacidad de asociarse con los delanteros lo convierten en una de las cartas más peligrosas del vigente campeón alemán.

Chelsea y Benfica protagonizan un duelo de alto nivel

Más allá del protagonismo del Bayern, la jornada ofrece choques de alto voltaje como el que se vivirá en Stamford Bridge, donde Chelsea recibirá al Benfica. Este encuentro tiene un matiz especial para Colombia, ya que Richard Ríos hará parte del conjunto portugués y podría tener minutos en un escenario de máxima exigencia.

El Chelsea, bajo la dirección de Enzo Maresca, necesita hacerse fuerte en casa para mantener sus aspiraciones de clasificación. Por su parte, el Benfica llega con la confianza de su estilo ofensivo y el deseo de sumar puntos clave frente a uno de los gigantes de Inglaterra.

Martes 30 de septiembre