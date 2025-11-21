CANAL RCN
Deportes

Bayern Múnich tomó decisión contra UEFA tras sanción a Luis Díaz

Bayern Múnich tomó dura determinación tras la sanción al colombiano Luis Díaz.

Luis Díaz
Foto: Bayern Múnich

Noticias RCN

noviembre 21 de 2025
09:28 p. m.
El Bayern Múnich ha decidido dar un paso contundente luego de conocer la sanción impuesta por la UEFA a su extremo colombiano Luis Díaz. Después de la roja directa que recibió en el partido contra el PSG en el Parque de los Príncipes, el club bávaro ha anunciado que apelará la suspensión de tres partidos impuesta por el máximo organismo europeo del fútbol. La determinación del Bayern refleja la insatisfacción de sus mandos más altos, quienes consideran que la sanción no solo es excesiva, sino también injusta desde el análisis de su contexto.

Según versiones del medio alemán Bild, la directiva del Bayern ha solicitado formalmente a la UEFA la justificación escrita del veredicto, con la intención de emprender acciones legales si las razones no resultan convincentes para su defensa.

La entidad muniquesa quedó sorprendida ante la magnitud de la suspensión, ya que tanto el técnico Vincent Kompany como el director deportivo Christoph Freund habían estimado inicialmente que Díaz solo recibiría un partido de sanción. Para el club, la jugada que derivó en la expulsión no ameritaba una penalización tan severa, y subrayan que la Champions League es una competición fundamental para sus aspiraciones este curso.

Críticas al criterio disciplinario y posible recurso

El Bayern no oculta su molestia. Desde sus filas argumentan que la decisión de la UEFA no solo es desproporcionada, sino que también carece de una explicación transparente. Según reportes, los dirigentes han dejado claro que no están satisfechos con la sanción de tres partidos y están dispuestos a agotar las vías reglamentarias para lograr una reducción o modificación. Además, la apelación podría incluir un recurso formal si la justificación que reciba del organismo europeo no les resulta sólida o clara.

Este movimiento del club refleja también una defensa de su jugador estrella: Díaz había sido figura clave en el triunfo contra el PSG, anotando dos goles antes de la controversia. La disputa llega en un momento delicado para el Bayern, pues perder a Díaz en tres partidos de Champions podría tener un impacto significativo en sus opciones en la fase de grupos. La apelación, por tanto, no solo es un gesto de respaldo al futbolista, sino también una maniobra estratégica para proteger sus intereses deportivos y competitivos.

