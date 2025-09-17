Partidazos de la Champions League para este miércoles 17 de septiembre

La emoción de la Champions League sigue su curso y este miércoles 17 de septiembre continúa la disputa de la primera fecha con partidos que prometen espectáculo. Después de la jornada inaugural disputada el martes, que dejó goles, sorpresas y grandes actuaciones individuales, los fanáticos del fútbol europeo se preparan para una tanda de encuentros que fácilmente podrían corresponder a las fases decisivas del torneo.

El protagonismo de esta jornada se lo llevan dos compromisos que generan enorme expectativa: el Bayern Múnich de Luis Díaz recibirá al Chelsea en el Allianz Arena, mientras que Liverpool enfrentará al Atlético de Madrid en Anfield. Ambos partidos cuentan con la presencia de equipos que aspiran a llegar lejos en la competición y que buscarán empezar con pie derecho para asegurar pronto su clasificación a octavos de final.

Bayern vs. Chelsea, un choque de gigantes

El equipo bávaro, que ahora cuenta con el colombiano Luis Díaz como una de sus figuras, llega con la presión de debutar ante su afición con un triunfo. Chelsea, por su parte, afronta el encuentro con la necesidad de mostrar solidez defensiva y efectividad en ataque para frenar la potencia ofensiva del Bayern. Este duelo no solo es atractivo por los nombres que estarán en el campo, sino también por lo que puede significar en la lucha por el primer puesto del grupo.

Liverpool y Atlético reeditan un clásico europeo

En Inglaterra, el Liverpool buscará aprovechar su localía para imponerse ante un Atlético de Madrid que suele complicar a los rivales con su férrea defensa y contragolpes letales. Este enfrentamiento ha dejado capítulos memorables en ediciones pasadas de la Champions y no se espera que esta vez sea diferente. Los dirigidos por Arne Slot quieren empezar la competencia mostrando su poder ofensivo, mientras que los colchoneros buscarán dar el golpe en condición de visitantes.

Partidazos este miércoles 17 de septiembre

Olympiacos vs. Pafos – 11:45 a.m.

Slavia Prague vs. Bodo Glimt – 11:45 a.m.

Ajax vs. Inter – 2:00 p.m.

Bayern Múnich vs. Chelsea – 2:00 p.m.

Liverpool vs. Atlético de Madrid – 2:00 p.m.

Paris Saint Germain vs. Atalanta – 2:00 p.m.

La primera fecha de la Champions League está confirmando por qué este torneo es el más seguido del planeta: cada partido tiene un sabor especial y este miércoles promete ser una verdadera fiesta para los fanáticos del fútbol.

Los encuentros se podrán ver a través de ESPN y Disney+ para todo Colombia.