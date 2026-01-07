CANAL RCN
¿Con cuántas fechas de sanción llega Falcao García a Millonarios?

Millonarios y Falcao García anunciaron el regreso del goleador, que tendrá que pagar unas fechas de sanción.

Falcao García
Foto: @millosfcoficial

Noticias RCN

enero 07 de 2026
09:03 a. m.
El fútbol colombiano amaneció este miércoles 7 de enero con una noticia que sacudió emociones y despertó ilusión en miles de aficionados: Radamel Falcao García regresa oficialmente a Millonarios. El anuncio fue realizado a través de las redes sociales oficiales del club capitalino y, como era de esperarse, generó una reacción inmediata entre los hinchas ‘embajadores’, que volvieron a soñar con ver al máximo goleador histórico de la Selección Colombia defendiendo los colores albiazules.

El regreso del ‘Tigre’ representa mucho más que una contratación. Se trata de un reencuentro cargado de simbolismo entre un ídolo y el equipo que siempre confesó amar. Tras varios meses sin actividad profesional, Falcao decidió volver a casa para afrontar un nuevo reto deportivo, esta vez con la misión de aportar experiencia, liderazgo y jerarquía en una temporada que Millonarios pretende afrontar con ambición.

El anuncio que volvió a ilusionar al mundo Millonarios

La confirmación oficial del fichaje desató una auténtica avalancha de mensajes en redes sociales. Imágenes, videos y palabras cargadas de sentimiento acompañaron el anuncio del club, que celebró el retorno de uno de los futbolistas más importantes en la historia reciente del fútbol colombiano.

Para la hinchada, la noticia fue un golpe directo a la nostalgia y la esperanza. Muchos aún recuerdan el impacto que tuvo Falcao en su anterior etapa, especialmente durante los cuadrangulares del primer semestre de 2025, donde fue protagonista dentro del campo y se convirtió en una de las principales armas ofensivas del equipo, aunque no fue suficiente para alcanzar la final del torneo.

La sanción pendiente que retrasará su regreso a las canchas

Sin embargo, no todo es celebración inmediata. Radamel Falcao García deberá cumplir una sanción de cuatro fechas de suspensión en la Liga BetPlay, impuesta tras el último partido que disputó en el 2025-I con la camiseta de Millonarios. En aquella ocasión, luego de la eliminación ante Santa Fe, el delantero realizó fuertes declaraciones en rueda de prensa en contra del arbitraje colombiano.

Como consecuencia de esos señalamientos, el ‘Tigre’ también fue multado con $21.352.500, una decisión que generó debate en su momento y que ahora vuelve a tomar relevancia con su regreso oficial al club. Debido a esta sanción, Falcao no podrá estar disponible de inmediato para competir en el campeonato local.

No obstante, en el entorno ‘embajador’ existe optimismo. Millonarios presentará una apelación buscando la reducción de la sanción, argumentando que el delantero no es reincidente en este tipo de conductas. Esa condición podría jugar a favor del samario y permitirle volver a la acción antes de lo previsto.

Mientras tanto, Millonarios celebra el retorno de su ídolo. Aunque deberá esperar para verlo en cancha, la sola presencia de Falcao ya representa un impulso anímico enorme para el club y su afición, que sueñan con verlo rugir nuevamente en el estadio El Campín.

