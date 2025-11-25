Jugadores de Everton se fueron a los golpes entre ellos mismos y fueron expulsados

La Premier League vivió este lunes 24 de noviembre un episodio insólito durante el partido entre Manchester United y Everton. Apenas pasaban 13 minutos de juego cuando dos jugadores de los toffees, Idrissa Gana Gueye y Michael Keane, protagonizaron un altercado que terminó con una tarjeta roja para el mediocampista senegalés.

Según reportes, Gueye reprochó duramente a Keane un error defensivo, el intercambio de palabras se intensificó y acabó con un empujón, antes de que Gueye le propinara una bofetada en el rostro.

El árbitro central, Tony Harrington, no dudó en mostrar la expulsión directa por "conducta violenta", luego de que rivales y compañeros separaran a Gueye mientras se enfurecía. El incidente fue revisado por el VAR, que respaldó la decisión de rojar al jugador del Everton.

Como si no fuera suficiente con el caos dentro del campo, el guardameta Jordan Pickford tuvo que intervenir para frenar la escalada del conflicto, sujetando a Gueye para que dejara de acercarse a Keane.

Consecuencias y repercusiones del gesto

La expulsión marcó un precedente inusual: según medios, sería la primera vez desde 2008 que un jugador de la Premier League es expulsado por agredir a un compañero de su propio equipo. En aquel entonces, el incidente involucró a Ricardo Fuller, del Stoke City, contra su compañero Andy Griffin.

Tras los hechos, Gueye ofreció disculpas públicas. Reconoció su gran error, afirmó que asume toda la responsabilidad y lamentó que su reacción no refleje sus valores ni lo que representa para sus compañeros y el club.

El incidente ya ha causado polémica en el mundo del fútbol: más allá de la sanción deportiva que enfrentará Gueye, su reacción abre preguntas importantes sobre los límites de la pasión en el deporte, la convivencia en el vestuario y cómo se maneja la tensión cuando es entre quienes comparten el mismo equipo.