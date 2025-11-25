CANAL RCN
Deportes

El ‘Tino’ lo volvió a hacer: vaticinó su finalista y creó otra vez polémica

El ‘Tino’ Asprilla creó polémica al referirse a Nacional y Junior de Barranquilla en los cuadrangulares.

Tino
Foto: ESPN

Noticias RCN

noviembre 25 de 2025
08:11 a. m.
Las semifinales del fútbol colombiano han entrado en una fase determinante y, como suele suceder en estas instancias, las opiniones fuertes no tardan en aparecer. En esta ocasión, quien volvió a sacudir el panorama mediático fue Faustino el ‘Tino’ Asprilla, exjugador de la selección Colombia y panelista habitual de ESPN, conocido por sus intervenciones directas y sin filtros.

El exdelantero se refirió al panorama del Grupo A de los cuadrangulares, donde Atlético Nacional y Junior de Barranquilla comparten el liderato con cuatro puntos tras las dos primeras jornadas. Con el doble enfrentamiento entre ambos a la vuelta de la esquina, Asprilla no tuvo reparos en asegurar que de allí saldrá el finalista del grupo… y que ese finalista será Nacional.

“Yo creo que Nacional le gana los dos partidos a Junior”, afirmó con la seguridad que lo caracteriza, desatando de inmediato un intenso debate entre aficionados y analistas. Para el ‘Tino’, esos dos compromisos serán definitivos y permitirán que el equipo antioqueño deje encaminada su clasificación.

Nacional, Junior y dos partidos que podrían definirlo todo

Las palabras de Asprilla se produjeron cuando uno de los periodistas del programa le consultó su opinión sobre el doble duelo entre antioqueños y barranquilleros. La respuesta del exdelantero fue tajante y sin espacio para la duda: “Ahí ya se va a definir el finalista. Pienso, creo, que Nacional debería definir su clasificación a la final en estos dos partidos”.

Además, aseguró que, tras imponerse a Junior en ambos encuentros, los compromisos siguientes ante América de Cali e Independiente Medellín resultarían “más sencillos” para el conjunto verdolaga, completando así un pronóstico que no tardó en dividir opiniones.

Como suele ocurrir, sus declaraciones rápidamente se hicieron virales. No es la primera vez que el ‘Tino’ genera polémica con este tipo de aseveraciones. En el pasado, también fue contundente al referirse al desempeño de Santa Fe, equipo que finalmente terminó proclamándose campeón el semestre anterior, algo que los hinchas no olvidan y que sirve como recordatorio de que sus opiniones, acertadas o no, siempre marcan tendencia.

El debate está abierto, y mientras Nacional y Junior se preparan para una serie que promete emociones al límite, las palabras de Asprilla ya añadieron un condimento extra a unos cuadrangulares que no dan respiro.

