Prensa peruana arremete contra James Rodríguez y Luis Díaz previo al duelo con Colombia

Este viernes 6 de septiembre, las eliminatorias sudamericanas vuelven a la acción luego de la disputa de la Copa América 2024.

Para esta ocasión, Colombia, una de las selecciones con mayor rendimiento, se medirá con dos rivales de alto peso como Perú y Argentina.

El primer duelo de la tricolor será este viernes 6 de septiembre, cuando visite a los incas, quienes no pasan por un buen momento en la actualidad, pues marchan últimos en la tabla de posiciones.

Ahora bien, aunque el combinado nacional es favorito ante su similar peruano, desde este país no lo ven así y han lanzado varios dardos contra los colombianos, calentando la previa.

Prensa peruana lanzó dardos contra James y Luis Díaz

Algunos de ellos se han mostrado confiados en conseguir el triunfo contra Colombia. De entrada, aseguraron que la actualidad del seleccionado peruano no afecta y que todo en la "cancha cambia".

En sus objetivos, Perú tiene a James Rodríguez y Luis Díaz, dos referentes que están llamados a tomar la batuta en este encuentro. A estos dos jugadores, la prensa de ese país le cayó con todo.

“Me tomé el tiempo de revisar la final de la última Copa América. Y la verídica que Luis Díaz no destacó. ¿Y saben por qué? Lo molieron a patadas con balón. Y hasta al más guapo le duele el golpe, siente la taba y mira de reojo quién viene por atrás. Necesitamos que corran sin parar, que no se perdone ningún esfuerzo ni corrida. Que todos acaben desfondados”, iniciaron diciendo sobre el guajiro.

Con James fueron más certeros, pues si bien el 10 fue el MVP del torneo, en Perú no lo consideran así. “James Rodríguez es previsible. Hace jugar a los ‘cafeteros’ y la tarea es que no le llegue la pelota. Ahora no es Messi, Neymar ni otro diferencial", dijeron.

Y agregaron: "No mereció ser el mejor del torneo sudamericano en Estados Unidos. El domingo 14 de julio en el Hard Rock de Miami vendieron sus camisetas con su apellido, porque solo su fantasma rondó el verde”.

Foto: AFP

¿Dónde ver el partido de Colombia con Perú?

El duelo entre incas y cafeteros se podrá seguir este viernes por el Canal RCN donde tendremos todos los pormenores de este encuentro.

El partido está pactado para las 8:20 de la noche en el estadio Nacional de Lima.