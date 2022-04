'Pibe' Valderrama lo tiene claro: "Debe ser el técnico de Colombia"

La Selección Colombia está sin técnico tras oficializarse la salida de Reinaldo Rueda, quien no logró el objetivo de la clasificación al Mundial de Catar 2022 y con la expectativa de saber quién será el próximo entrenador, un histórico de la ‘Tricolor’ como Carlos Valderrama no dudó en poner a su candidato.

El ‘Pibe’ Valderrama en declaraciones a Win Sports, sorprendió con su candidato.

Alberto Gamero debe ser el técnico de Colombia

Afirmando que el entrenador de Millonarios debe tomar las riendas de la selección, el ‘Pibe’ Valderrama confía en que un técnico colombiano siga dirigiendo a la ‘Tricolor’.

"Doy mi voto, pero confío en los colombianos, tienen carácter", y agregó: "creo que en Colombia hay técnicos preparados para la Selección".

El ‘Pibe’ Valderrama sobre trabajar en la Selección Colombia

Por último, sobre la posibilidad de dar una mano desde adentro, el colombiano fue contundente en su respuesta.

"Yo elegí otro camino, hay otros muchachos que se prepararon para estar ahí, no los aceptaron, no sé por qué", y envió un recado a la Federación Colombia de Fútbol (FCF).

Se fueron los técnicos y los jugadores, pero los directivos siguen los mismos, es muy difícil así

Gamero no esconde su sueño en Selección Colombia

“Todo se lo dejo a Dios. Uno no puede desesperarse a buscar un puesto que no tengo. Antes decía que no puedo pretender un puesto porque hay un técnico. Me dolió lo de Reinaldo y no va a dejar de ser lo grande que es. Lo que uno tiene que hacer a diario es prepararse y trabajar. Sería mentira decir que no me seduce", dijo el técnico 'embajador'.