Picante duelo entre colombianos en la Champions League: Richard Ríos vs. Jhon Durán

Les fue bien a Richard Ríos y Jhon Durán en el inicio de temporada con sus nuevos equipos. El volante con Benfica y el delantero con Fenerbahçe lograron avanzar de ronda en las fases previas de la Champions League, pero uno de los dos tendrá que quedar eliminado.

Los enfrentamientos directos determinaron que en la ronda de playoffs, la última antes de meterse a la fase de liga, se deberán enfrentar en un duelo a ida y vuelta. El ganador seguirá con vida en la Champions, mientras que el perdedor jugará esta temporada en la Europa League.

¿Cuándo será el duelo entre Ríos y Durán?

El partido de ida de esta llave será en Estambul con Fenerbahçe como local el próximo 20 de agosto a las 2:00 p.m., hora colombiana, mientras que la revancha en Lisboa tendrá lugar el 27 de agosto a la misma hora. Habrá que ver cuál será el colombiano que se impone.

Ríos y Benfica lograron llegar a esta ronda luego de eliminar al Niza de Francia con un marcador global de 4-0, mientras que Durán junto a José Mourinho superaron a Feyenoord de Países Bajos con un global de 6-4, donde el delantero antioqueño marcó uno de los tantos.

¿Conflicto personal entre Richard Ríos y Jhon Durán?

Un tema personal que le pone picante a este enfrentamiento es una mujer que habría compartido un pasado amoroso con ambos futbolistas. 'La Suprema', famosa creadora de contenido colombiana, habría tenido una relación con Richard Ríos.

Sin embargo, a comienzos de este año, esta influencer vista junto a Jhon Durán en un prestigioso restaurante de Medellín, avivado especulaciones sobre un presunto romance entre ellos. Habrá que ver si esto influirá en los cruces entre los jugadores que seguramente tendrán que verse las caras de nuevo en la convocatoria de la Selección Colombia en septiembre.