Video| Richard Ríos estuvo cerca de anotar un golazo de tiro libre con Benfica en Champions

Benfica y la afición colombiana tienen razones para celebrar. En el decisivo partido de ida por la fase previa de la Champions League, el Benfica dio un gran paso al imponerse 2-0 de visitante ante el Niza.

Sin embargo, el protagonista del encuentro fue el mediocampista cafetero Richard Ríos, quien no solo disputó los 90 minutos, sino que también se erigió como uno de los pilares ofensivos de su equipo y estuvo a punto de sellar su gran noche con un gol antológico.

Richard Ríos estuvo cerca de celebrar golazo de tiro libre con Benfica

El volante colombiano demostró su gran momento en el cancha de principio a fin, pero fue en un tiro libre, una faceta poco conocida en él, que encendió las alarmas del Niza y puso a soñar a la afición del Benfica.

Con una gran potencia y precisión, Richard Ríos sacó un remate certero que se coló en la portería, pero el arquero Yehvann Diouf, con una impresionante atajada, logró desviar el balón para evitar lo que hubiera sido un golazo.

El desempeño de Richard Ríos con Benfica en la Champions

A pesar de no haber anotado, el impacto de Richard Ríos en el partido fue innegable. El volante recibió una calificación de 6.9, un reflejo de su juego constante y su efectividad.

Completó 62 de 68 pases para un impresionante 91% de acierto, además de realizar tres pases largos cruciales y recibir una falta. Su solidez en el mediocampo fue clave para que el Benfica controlara el ritmo del juego y generara peligro constante.

Los goles de la victoria fueron obra de Franjo Ivanović a los 55 minutos y Florentino Luís a los 88', dejando la serie muy bien encaminada para el equipo luso. Ahora, con una ventaja de 2-0, el equipo espera cerrar su clasificación en casa en el partido de vuelta, programado para el próximo 12 de agosto en Portugal.