CANAL RCN
Deportes

Video| Richard Ríos estuvo cerca de anotar un golazo de tiro libre con Benfica en Champions

Richard Ríos encendió el estadio con un potente tiro libre que casi se convierte en un gol histórico.

Richard Ríos casi anota golazo tiro libre con Benfica.
Foto: Benfica

Noticias RCN

agosto 06 de 2025
06:06 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Benfica y la afición colombiana tienen razones para celebrar. En el decisivo partido de ida por la fase previa de la Champions League, el Benfica dio un gran paso al imponerse 2-0 de visitante ante el Niza.

¡Batalla campal en España! El ‘Cucho’ Hernández le dio puño a un compañero del Betis
RELACIONADO

¡Batalla campal en España! El ‘Cucho’ Hernández le dio puño a un compañero del Betis

Sin embargo, el protagonista del encuentro fue el mediocampista cafetero Richard Ríos, quien no solo disputó los 90 minutos, sino que también se erigió como uno de los pilares ofensivos de su equipo y estuvo a punto de sellar su gran noche con un gol antológico.

Richard Ríos estuvo cerca de celebrar golazo de tiro libre con Benfica

El volante colombiano demostró su gran momento en el cancha de principio a fin, pero fue en un tiro libre, una faceta poco conocida en él, que encendió las alarmas del Niza y puso a soñar a la afición del Benfica.

Luis Díaz es aplaudido en Alemania por lindo gesto con hinchas del Bayern
RELACIONADO

Luis Díaz es aplaudido en Alemania por lindo gesto con hinchas del Bayern

Con una gran potencia y precisión, Richard Ríos sacó un remate certero que se coló en la portería, pero el arquero Yehvann Diouf, con una impresionante atajada, logró desviar el balón para evitar lo que hubiera sido un golazo.

El desempeño de Richard Ríos con Benfica en la Champions

A pesar de no haber anotado, el impacto de Richard Ríos en el partido fue innegable. El volante recibió una calificación de 6.9, un reflejo de su juego constante y su efectividad.

¡Un bogotano más! Falcao publicó un emotivo video para felicitar a la capital en su cumpleaños
RELACIONADO

¡Un bogotano más! Falcao publicó un emotivo video para felicitar a la capital en su cumpleaños

Completó 62 de 68 pases para un impresionante 91% de acierto, además de realizar tres pases largos cruciales y recibir una falta. Su solidez en el mediocampo fue clave para que el Benfica controlara el ritmo del juego y generara peligro constante.

Los goles de la victoria fueron obra de Franjo Ivanović a los 55 minutos y Florentino Luís a los 88', dejando la serie muy bien encaminada para el equipo luso. Ahora, con una ventaja de 2-0, el equipo espera cerrar su clasificación en casa en el partido de vuelta, programado para el próximo 12 de agosto en Portugal.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cucho Hernández

¡Batalla campal en España! El ‘Cucho’ Hernández le dio puño a un compañero del Betis

Radamel Falcao García

¡Un bogotano más! Falcao publicó un emotivo video para felicitar a la capital en su cumpleaños

Vuelta a Colombia

Así quedó la clasificación general de la Vuelta a Colombia 2025 tras la etapa 6

Otras Noticias

Eclipse

¿Cuándo y en dónde se verá el eclipse más largo del 2025?: conozca los detalles

El fenómeno es considerado como uno de los eventos astronómicos más esperados por los curiosos.

Cancillería

Desde Asodiplo lamentaron que se quitara el inglés como requisito para embajadores

La Cancillería argumentó que la medida "pretende eliminar y reducir las desigualdades de tipo social, cultural y económico".

Declaración de renta

La DIAN confirma cuáles personas no deben declarar renta en 2025

Estados Unidos

¿Qué pasó en la reunión entre EE. UU. y Rusia?: Zelenski y Putin podrían reunirse en la Casa Blanca

Cundinamarca

Deuda de las EPS con hospitales superan el billón de pesos en Cundinamarca