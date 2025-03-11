CANAL RCN
¿Por qué hay publicidad en los partidos de Win Sports? Ya hay respuesta oficial

Televidentes recordaron que, al lanzarse Win Sports+, se había prometido una señal sin anuncios. El canal aclaró que esa condición cambió desde 2022.

Win Sports fútbol colombiano
FOTO: Redes sociales

noviembre 03 de 2025
05:26 p. m.
Las redes sociales están llenas de consultas y cuestionamientos hacia Win Sports por la presencia de anuncios publicitarios durante los partidos del fútbol colombiano.

Muchos televidentes manifestaron su molestia porque en su momento, se prometió que la creación de un canal premium no tendría este tipo de interrupciones, pero desde hace meses, muchas marcas pautan durante los partidos de los torneos Dimayor.

Win Sports aclara el cambio en su promesa de servicio

En respuesta a las quejas, Win Sports publicó un comunicado a través de su cuenta oficial en X, donde recordó que su promesa de servicio fue modificada en octubre de 2022. Según la empresa, el ajuste se realizó en ejercicio de la libertad de empresa y de la facultad que le permite modificar los términos y condiciones de sus productos.

El canal precisó que ya no existe un compromiso de no emitir espacios publicitarios o comerciales durante los partidos, lo que significa que puede incluir anuncios dentro de las transmisiones deportivas. Además, invitó a los usuarios a consultar los términos actualizados en winsportsmas.com y winplay.co.

Promesa original de Win Sports

Cuando Win Sports+ se estrenó como señal premium en 2020, una de sus principales características comerciales era ofrecer transmisiones sin publicidad, lo que justificaba el costo de la suscripción mensual.

Sin embargo, tras la modificación de octubre de 2022, el canal quedó facultado para incluir anuncios dentro de los partidos, algo que generó malestar entre los suscriptores antiguos, quienes han expresado su malestar en redes.

