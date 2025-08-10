¿Por qué Jhon Arias y otros jugadores titulares no fueron convocados? Néstor Lorenzo lo explicó

La Selección Colombia afrontará una nueva doble fecha FIFA en octubre enfrentando a México y Canadá, y las miradas se centraron en la lista de convocados publicada por Néstor Lorenzo.

El entrenador sorprendió al dejar por fuera a jugadores como Jhon Arias o Jhon Córdoba, habituales del proceso, lo que generó múltiples interrogantes entre la prensa y los aficionados.

Durante una entrevista con los canales oficiales de la Federación Colombiana de Fútbol, Lorenzo explicó las razones técnicas y logísticas detrás de estas ausencias, dejando claro que no se trata de un castigo ni de una ruptura con el proceso.

Córdoba quedó fuera por razones físicas y de logística

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la ausencia del delantero Jhon Córdoba, pieza importante en anteriores convocatorias. Según Lorenzo, la decisión se tomó por motivos de desgaste físico y distancia geográfica.

“Nadie sabe esto de Córdoba, pero él hace seis horas de carro para tomar el primer avión desde Moscú, luego hace otra escala, hay ocho horas de diferencia. Siempre que viene llega con mucho cansancio”, explicó el técnico argentino.

Lorenzo añadió que prefirió dosificar el esfuerzo del jugador y permitirle mantenerse activo en su club, anticipando que volverá a ser llamado en noviembre para los compromisos ante Nigeria y Nueva Zelanda.

Jhon Arias se adapta a la Premier League con Wolverhampton

En el caso de Jhon Arias, el seleccionador señaló que la prioridad es facilitar su adaptación al fútbol inglés tras su llegada al Wolverhampton Wanderers.

“Jhon Arias se está adaptando a su nuevo club, a la Premier League, un campeonato exigente. Es un equipo que lo necesita al 100 %, y le expliqué que prefería darle continuidad allá”, comentó Lorenzo.

El estratega también aseguró que Arias será tenido en cuenta en la próxima convocatoria, destacando la comunicación fluida con el jugador y su compromiso con el proceso.