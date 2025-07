¿Por qué Mateo García no llegó a Millonarios? El futbolista lo contó todo

La llegada de Mateo García al Once Caldas en enero de 2024 lo convirtió rápidamente en una pieza clave, gracias a su talento y proyección en el campo.

Su destacada actuación no pasó desapercibida, y Millonarios, uno de los grandes del fútbol colombiano, mostró un fuerte interés en ficharlo para la Liga BetPlay II-2025.

Sin embargo, las negociaciones no se dieron, dejando a muchos con la duda sobre qué impidió su traspaso. Ahora, el propio Mateo García, jugador talentoso del Once Caldas, rompió silencio y mencionó por qué no llegó a Millonarios, revelando los detalles que truncaron su llegada al equipo 'embajador'.

El mediocampista de 26 años se ha consolidado como titular indiscutido en Manizales, y el hecho de que un equipo como Millonarios lo buscara confirmando confirmadamente su excelente momento deportivo.

Las razones que impidieron la llegada de Mateo García a Millonarios

Durante una entrevista con los panelistas de 'Disruptivos' de Win Sports, Mateo García confirmó que sí hubo diálogos con Millonarios, pero las expectativas no se alinearon.

"No voy a desmentir que sí hubo un interés, un acercamiento, que se intentó realizar una negociación" , reveló García, confirmando lo que ya era un secreto a voces en el mercado de fichajes.

Sin embargo, el jugador fue claro al señalar que la oferta de Millonarios no cumplió con lo esperado, tanto por él como por el Once Caldas.

Según el futbolista, el club 'azul' presentó una propuesta económica que no llenó las expectativas.

Además, la oferta salarial destinada directamente a él tampoco fue la mejor. "No fue suficiente para Once Caldas y para mí, por el momento que se está viviendo, compitiendo en una Sudamericana, y por eso fue que no se pudo llegar a algo definitivo" , confesó García.

¿Qué representa la permanencia de Mateo García en Once Caldas?

La decisión de Mateo García de permanecer en Once Caldas, a pesar del interés de un equipo de la talla de Millonarios, subraya su compromiso con el club manizaleño y la importancia de su rol.

Su continuidad se da en un momento clave para el 'Blanco Blanco', que recientemente logró una clasificación histórica a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, tras vencer 7-0 a San Antonio Bulo Bulo en la serie global de los play-offs.

En esta instancia, el equipo dirigido por Hernán Darío Herrera se medirá ante Huracán de Argentina, actual subcampeón de la liga de su país.

La permanencia de jugadores talentosos como Mateo García es fundamental para las aspiraciones del Once Caldas en este importante torneo continental, y su testimonio aclaración por qué Mateo García, jugador talentoso de Once Caldas, rompió silencio y mencionó por qué no llegó a Millonarios, cerrando así un capítulo de especulaciones y reforzando su enfoque en el equipo actual.