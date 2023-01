La cronología del caso que podría derivar en el retiro de Nairo

El noveno Tour de Francia para Nairo Quintana firmó en la ruta el sexto lugar de la Grand Boucle en 2022. Un resultado lleno de optimismo para el escarabajo de 32 años, que se transformó en desazón tras la descalificación de la carrera más importante del calendario ciclístico, por el uso medicinal del tramadol.

La sustancia, reglamentada desde 2019 por la UCI, fue ubicada en muestras de sangre tomadas entre el 8 y el 13 de julio durante el tour del 2022. Al instante, Nairo se bajó de la Vuelta a España.

“Ahora mismo no tengo cabeza y el cuerpo no está para hacer la competición”, dijo Nairo como anuncio de que no correría la ronda ibérica. Y su relación con el Arkéa terminó.

Tras la descalificación, película llena de audiencias, abogados y una batalla de comunicados entre Nairo, el TAS, la UCI y el Arkéa Samsic… Días de espera y deseos de Nairo por un resultado a favor.

Le puede interesar: La primera vez que Nairo Quintana se compró una bicicleta

El TAS desestimó la defensa del boyacense y la UCI acogió con satisfacción la decisión. La temporada finalizó sin equipo. El Team Medellín invitó a Nairo a vestir los colores del equipo continental: oferta que el boyacense rechazó.

El movimiento por un ciclismo creíble, al cual la mayoría de los equipos en Europa están suscritos, mantiene la lucha contra el tramadol y otros medicamentos

Por ello el Team Corratec se abstiene de contratar a Nairo. El ciclismo en Europa, respaldado por este movimiento, cierra las puertas al colombiano. Quintana, sin opciones en Europa. Y aterrizar en Colombia aparece como una lejana opción: ¿está cercano el final de la carrera profesional del hijo de Combita?