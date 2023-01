¡Bomba! Nairo Quintana anunciaría su retiro del ciclismo profesional

Una bomba que muy pocos tenían en mente estaría a punto de explotar: Nairo Quintana habría tomado la decisión de retirarse del ciclismo profesional. A sus 32 años, el boyacense se bajaría de la bicicleta luego del escándalo respecto a un supuesto dopaje que lo sacudió el año pasado.

La noticia del presunto retiro de Quintana fue revelada por el reconocido periodista Lucho Escobar en el programa Ciclismo en Grande. "Tomó la decisión de retirarse del ciclismo competitivo. Se cansó del maltrato de la UCI".

Nairo dio positivo por tramadol en el Tour de Francia, por lo que se inhabilitó su participación en la carrera y también fue sancionado con una multa económica, pero no fue suspendido competitivamente al no ser considerada una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje. Sin embargo, Árkea Samsic le abrió un historial disciplinario y más adelante decidió no renovarle contrato.

Pese a no ser una sustancia prohibida por la AMA, el tramadol está clasificada como no recomendable dentro de una lista médica de la UCI, por lo que su uso es motivo de sanciones económicas y disciplinarias, más no competitivas.

Esto último se debe a que los efectos de esta sustancia no son dopantes, sino que afectarían el rendimiento del ciclista en competencia ocasionándole mareos, somnolencia y otras reacciones similares.

La defensa de Nairo Quintana apeló la decisión de la UCI el año pasado y trabajó en limpiar el nombre y la reputación del ciclista colombiano, pero en octubre, el TAS confirmó la sanción por haber encontrado tramadol en el organismo del boyacense luego de las muestras que se realizaron. Así las cosas, 'Narionman' no tuvo de otra más que aceptar el fallo y buscar opciones de continuar en el World Tour en otro equipo.

Nairo Quintana anunciará su retiro

Por ahora no hay ningún pronunciamiento oficial por parte de Nairo Quintana, pero este miércoles ofrecerá una rueda de prensa en donde, al parecer, comunicaría su retiro.

Lea también: Egan Bernal se conmovió por la actualidad de Nairo Quintana y Miguel Ángel López