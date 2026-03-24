Así le ha ido a Néstor Lorenzo con Colombia enfrentando a selecciones europeas

El proceso de Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia sigue dejando señales positivas, especialmente en un aspecto que históricamente ha sido desafiante para el combinado nacional: los enfrentamientos ante selecciones europeas.

Desde su llegada al banquillo tricolor, el entrenador argentino ha logrado consolidar un rendimiento destacado frente a equipos del viejo continente, manteniéndose invicto y con resultados que han generado optimismo de cara al futuro.

Bajo su dirección, Colombia ha disputado tres compromisos frente a selecciones europeas, todos en el marco de amistosos internacionales, y ha conseguido un pleno de victorias. El primer gran golpe llegó ante la Selección de Alemania, a la que derrotó por 2-0 en territorio alemán, en un resultado histórico que marcó un antes y un después en el proceso.

vs. Selección de Alemania

Fecha: 20 de junio de 2023

Lugar: Gelsenkirchen

Resultado: Alemania 0-2 Colombia

Goles: Luis Díaz y Juan Guillermo Cuadrado

vs. Selección de España

Fecha: 22 de marzo de 2024

Lugar: Londres

Resultado: España 0-1 Colombia

Gol: Daniel Muñoz

vs. Selección de Rumania

Fecha: 26 de marzo de 2024

Lugar: Madrid

Resultado: Colombia 3-2 Rumania

Posteriormente, el equipo nacional superó a la Selección de España por la mínima diferencia, en un encuentro en el que mostró orden, disciplina y eficacia. Finalmente, venció a la Selección de Rumania en un partido más abierto, pero que volvió a confirmar la capacidad competitiva del grupo.

Resultados que respaldan el proceso

Más allá de las victorias, lo que ha llamado la atención es la forma en la que Colombia ha enfrentado estos compromisos. El equipo ha demostrado solidez defensiva, intensidad en la recuperación del balón y una transición ofensiva efectiva, aspectos que han sido claves para imponerse ante rivales de alto nivel.

Estos resultados no solo fortalecen la confianza del grupo, sino que también posicionan a Colombia como una selección capaz de competir de tú a tú frente a potencias europeas. En anteriores procesos, este tipo de enfrentamientos solían dejar dudas; sin embargo, con Lorenzo se ha evidenciado una evolución tanto en lo táctico como en lo mental.

Un reto mayor en el horizonte

El invicto ante selecciones europeas representa un respaldo importante para el cuerpo técnico, pero también plantea nuevos desafíos. En los próximos días, Colombia se medirá ante la Selección de Croacia y la Selección de Francia, dos rivales de peso que servirán para medir el verdadero alcance de este buen momento.

Estos encuentros serán determinantes para evaluar si el equipo puede sostener su nivel ante selecciones que regularmente compiten en instancias finales de torneos internacionales. Además, permitirán seguir ajustando detalles en la estructura del plantel con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Así, el invicto de Néstor Lorenzo ante equipos europeos no solo se presenta como una estadística destacada, sino como un indicio claro de que la Selección Colombia atraviesa un proceso sólido, con argumentos futbolísticos para ilusionarse en el camino hacia la próxima cita mundialista.