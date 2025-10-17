Víctor Hugo Aristizábal explotó por críticas para su hijo Emilio en el Mundial sub-20

La eliminación de la Selección Colombia Sub-20 en las semifinales del Mundial ante Argentina no solo dejó tristeza en el grupo, sino también una ola de comentarios en redes sociales. Uno de los jugadores más señalados fue Emilio Aristizábal, hijo del histórico goleador Víctor Hugo Aristizábal, quien fue titular en el duelo ante la ‘Albiceleste’ debido a la suspensión de Neyser Villarreal. Sin embargo, el delantero no logró brillar y terminó recibiendo duras críticas por parte de varios aficionados.

En medio del debate, Víctor Hugo Aristizábal no se quedó callado y utilizó sus redes sociales para salir en defensa de su hijo. Visiblemente molesto, el exdelantero de Atlético Nacional y de la Selección Colombia compartió el video de una de las jugadas más comentadas del encuentro: una acción en la que Emilio tuvo un rebote dentro del área, pero el defensor argentino llegó primero al balón.

“La ignorancia es muy atrevida”: la respuesta del histórico goleador

A través de su cuenta oficial, Víctor Hugo escribió un fuerte mensaje dirigido a quienes criticaron el accionar de su hijo: “Viendo algunos expertos del gol opinando sobre esta jugada y diciendo que se comió el gol... Definitivamente la ignorancia es muy atrevida”, publicó, acompañando sus palabras con el clip de la jugada.

El exjugador añadió un segundo comentario tras otra acción en la que Emilio Aristizábal tuvo un mano a mano, pero fue cerrado por la defensa rival: “Los grandes goleadores opinan y dicen que se lo comió”, ironizó, agregando emojis de risa y uno tapándose el rostro, en evidente señal de disgusto ante las críticas.

RELACIONADO Argentina inundó las redes con memes para burlarse de Colombia tras ganar la semifinal del Mundial

La presión sobre los jóvenes jugadores

El mensaje de Aristizábal generó un amplio debate en redes sociales sobre la presión que enfrentan los jóvenes futbolistas, especialmente aquellos que cargan con un apellido reconocido. Emilio, de apenas 19 años, ha sido parte importante del proceso Sub-20 y cuenta con la confianza del técnico César Torres, aunque su actuación frente a Argentina no haya sido la esperada.

Pese a las críticas, varios hinchas y exjugadores respaldaron al joven delantero, recordando que se trata de un proceso de formación. Víctor Hugo, por su parte, dejó clara su postura: defenderá con firmeza a su hijo y no permitirá que los comentarios en redes opaquen el esfuerzo y el compromiso del jugador con la camiseta de la Selección Colombia.