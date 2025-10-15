CANAL RCN
La prensa argentina se fue contra César Torres con falsas declaraciones

Diferentes medios argentinos se fueron contra César Torres en la previa del juego entre Colombia y Argentina por el Mundial sub-20.

César Torres
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 15 de 2025
07:46 a. m.
A pocas horas de la semifinal del Mundial Sub-20 entre Colombia y Argentina, una inesperada controversia ha marcado el ambiente previo al compromiso. Varios medios argentinos criticaron con dureza al técnico de la selección Colombia Sub-20, César Torres, por unas supuestas declaraciones que, según ellos, fueron un gesto de provocación. Sin embargo, la información terminó siendo malinterpretada y posteriormente borrada por el medio que la difundió originalmente.

El reconocido diario deportivo Olé publicó en sus redes oficiales una frase atribuida a Torres que rápidamente encendió los ánimos:

“Sabemos lo que a ellos les gusta hacer, pero somos muy maduros para no caer en provocaciones”.


Junto a esa línea, el portal afirmó que el estratega colombiano había asegurado que su equipo “competirá para ganar” y que “nadie les quitará el sueño de avanzar a la final”. Aunque el mensaje buscaba mostrar confianza, los medios argentinos interpretaron esas palabras como una supuesta queja o insinuación sobre el juego de la albiceleste.

Desmentido y aclaración de las declaraciones

Horas después, desde el entorno de la selección Colombia se confirmó que César Torres nunca pronunció la frase polémica. En efecto, sus declaraciones reales, recogidas por AFP, se limitaron a un mensaje de respeto hacia el rival y optimismo por el sueño mundialista.

El propio cuerpo técnico consideró el episodio como un malentendido mediático que desvirtuó el mensaje del entrenador.

El portal Olé eliminó la publicación, aunque ya otros medios argentinos la habían replicado, generando una oleada de comentarios en redes sociales y alimentando la tensión previa al partido.

Colombia se concentra en el juego y no en la polémica

A pesar de la controversia, en la interna del conjunto colombiano no hubo distracciones. César Torres insistió en mantener el enfoque total en lo deportivo y en la preparación táctica del duelo ante una Argentina poderosa, que llega como favorita por historia, pero enfrentará a una Colombia inspirada y decidida a seguir haciendo historia.

El partido entre ambas selecciones se disputará este miércoles 15 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile, y definirá quién se instala en la gran final del Mundial Sub-20. Colombia, firme en su objetivo, quiere que las palabras se queden fuera del campo y que el fútbol hable por sí solo.

