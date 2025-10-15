CANAL RCN
Deportes Video

Los contundentes números de Álvaro Montero con la selección Colombia

Álvaro Montero tiene números envidiables defendiendo la camiseta de la selección Colombia.

Sergio García

octubre 15 de 2025
07:21 a. m.
La Selección Colombia cerró su gira de amistosos en Estados Unidos con un empate 0-0 ante Canadá en la noche del 14 de octubre, en un duelo que sirvió para seguir afinando detalles de cara al Mundial de 2026. Uno de los protagonistas de la jornada fue el arquero guajiro Álvaro Montero, quien volvió a defender el arco tricolor y sumó una nueva valla invicta a su registro con el combinado nacional.

El guardameta de Vélez tuvo una actuación sólida, transmitiendo seguridad cada vez que fue exigido. Según la plataforma estadística Sofascore, Montero fue uno de los mejores del encuentro con una calificación de 7.2 puntos, destacándose por su correcta lectura de juego y sus intervenciones oportunas ante los pocos ataques canadienses.

Un guardián confiable en el arco tricolor

Aunque Montero ha sido parte de las convocatorias de la selección desde 2018, su participación ha sido esporádica. Sin embargo, cada vez que ha tenido la oportunidad de custodiar la portería, ha respondido con altura. En nueve partidos disputados con la Selección Colombia de Mayores, el guajiro solo ha recibido un gol en contra, y este fue desde el punto penal.

Su debut se dio en 2019, en un amistoso ante Panamá, donde jugó los últimos 15 minutos de la victoria 3-0. Posteriormente, en la Copa América de ese mismo año, fue titular en la victoria 1-0 frente a Paraguay. También defendió los tres palos en el amistoso 0-0 contra Venezuela, demostrando consistencia y madurez bajo presión.

Montero, un arquero de confianza para Lorenzo

Con el paso del tiempo, Montero ha ganado peso dentro del grupo de arqueros del proceso de Néstor Lorenzo, convirtiéndose en una alternativa confiable junto a David Ospina y Camilo Vargas. En 2023 sumó minutos ante Estados Unidos, Irak, Uruguay, Ecuador y Venezuela, manteniendo su portería invicta en todos esos juegos, salvo el penal recibido ante los uruguayos en eliminatorias.

Ahora, tras su brillante presentación frente a Canadá, Montero reafirma su candidatura para ser parte del grupo que irá al Mundial de 2026, respaldado por sus estadísticas impecables y su temple cada vez que defiende los colores de Colombia.

