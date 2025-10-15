CANAL RCN
Deportes

VIDEO | Así se burló Argentina de Colombia tras ganar la semifinal del Mundial Sub-20

Argentina desató la polémica tras vencer a Colombia en la semifinal del Mundial Sub-20. Los jugadores celebraron con canción de Rayan Castro.

Burla de Argentina a Colombia
Foto: AFP y captura de pantalla

Noticias RCN

octubre 15 de 2025
09:20 p. m.
La derrota de la Selección Colombia Sub-20 ante Argentina en la semifinal del Mundial dejó una mezcla de tristeza y molestia entre los aficionados.

Y es que más allá del 1-0 que eliminó a la ‘Tricolor’, la polémica surgió por la burla de los jugadores argentinos tras el final del encuentro.

El conjunto dirigido por Placente celebró su paso a la final con euforia, pero el ambiente se puso tenso cuando los futbolistas argentinos compartieron en redes videos en los que entonaban a modo de burla una canción colombiana.

Argentina usó una canción de la Selección Colombia para celebrar

En el camerino argentino se escuchó “El ritmo que nos une”, tema oficial de la Selección Colombia interpretado por Ryan Castro, mientras los jugadores bailaban y coreaban el coro. Para muchos hinchas, se trató de una provocación directa tras haber eliminado al equipo cafetero.

Cabe recordar que contra México pusieron la canción del Chavo del 8, y ahora contra Colombia usan el himno de Rayan Castro que se volvió tan famosa en el último tiempo.

Colombia buscará el tercer lugar ante Francia

Tras la eliminación, Colombia se prepara para disputar el tercer puesto del Mundial Sub-20 frente a Francia, este sábado a las 2:00 p.m. (hora colombiana) en el Estadio Julio Martínez Prádanos, con transmisión del Canal RCN.

