Así reaccionó la prensa mexicana tras error de Kevin Mier en gol de Venezuela

El partido entre Venezuela y Colombia por la última fecha de las eliminatorias sudamericanas no solo dejó emociones en el marcador, sino también una polémica que traspasó fronteras. El arquero colombiano Kevin Mier fue protagonista negativo en el segundo gol de la Vinotinto, acción que desató críticas en la prensa mexicana, donde su nivel ha sido duramente cuestionado en los últimos meses.

El tanto llegó después de un remate que parecía controlable, pero Mier dejó un rebote corto y mal ubicado que fue aprovechado por el delantero venezolano para poner el marcador 2-1 de manera parcial. Aunque el compromiso se fue al descanso con un empate 2-2, la jugada no pasó desapercibida, especialmente en México, país donde el guardameta milita con Cruz Azul.

“Otra vez, Mier”: la reacción de la prensa mexicana

Uno de los comentarios más sonados vino desde la cuenta oficial de AS México, que no dudó en reaccionar a la jugada con un mensaje contundente en la red social X: “Otra vez, Mier”. La frase refleja la sensación que se ha instalado entre la prensa y los aficionados aztecas, quienes han señalado repetidamente al portero por sus errores en partidos recientes con la Máquina Cementera.

La situación del arquero ha sido complicada en la Liga MX, donde no ha logrado consolidarse como la figura que se esperaba a su llegada. Cada fallo aumenta la presión mediática y su error con la camiseta de la Selección Colombia se suma a la lista de episodios que alimentan la crítica.

Un error que genera preocupación

Para Colombia, el fallo de Mier no solo significó un gol en contra, sino que también puso en debate su rol en la portería de la Tricolor de cara al futuro inmediato. Aunque tiene talento y proyección, la falta de confianza en momentos clave se ha convertido en un aspecto a mejorar.

La reacción mexicana confirma que el guardameta está bajo la lupa tanto a nivel de clubes como en selección. Ahora, la gran incógnita será cómo responde Mier a la presión y si logra recuperar la seguridad que lo llevó a ser considerado uno de los arqueros con más proyección del continente.