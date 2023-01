Hora y día de las primeras fechas del fútbol colombiano: ya hay juegos aplazados

Estamos a tan solo siete días que el balón vuelva a rodar en el fútbol colombiano, es por eso por lo que el máximo ente del balompié nacional dio a conocer la programación de las primeras dos fechas de la Liga Betplay 2023 I, dejando algunos juegos aplazados por culpa del Sudamericano, el cual iniciará el próximo jueves 19 de enero.

El primer juego que abrirá el telón del fútbol colombiano en el 2023 será el partido entre Atlético Bucaramanga y Envigado, el cual está programado el próximo martes 24 de enero, a las 8:00 pm, en el Estadio Alfonso López.

La primera fecha se extenderá hasta el próximo 15 de febrero, teniendo en cuenta que los juegos entre: Millonarios vs. Deportivo Pasto, Equidad vs. Independiente Medellín y Deportivo Cali ve. Deportivo Pereira quedarán aplazados, pues los respectivos escenarios deportivos no estarán disponibles para los equipos locales.

Así se jugará la primera fecha

24 de enero

Atlético Bucaramanga vs. Envigado – 8:00 pm

25 de enero

Unión Magdalena vs. Atlético Huila – 3:15 pm

Águilas Doradas vs. Junior – 5:20 pm

26 de enero

Boyacá Chicó vs. Alianza Petrolera – 4:00 pm

Deportes Tolima vs. América de Cali – 6:10 pm

Atlético Nacional vs. Once Caldas– 8:20 pm

27 de enero

Jaguares vs. Independiente Santa Fe– 5:20 pm

Aplazados

Millonarios vs. Deportivo Pasto

Equidad vs. Independiente Medellín

Deportivo Cali vs. Deportivo Pereira

De igual forma, la segunda jornada del balompié nacional ya tiene programación, la cual dejará el juego entre el Junior de Barranquilla e Independiente Medellín como uno de los juegos más atractivos de la fecha.

Así se jugará la segunda fecha

Sábado 28 de enero

Envigado FC vs. La Equidad – 3:10 pm

Atletico Huila vs. Atletico Bucaramanga – 5:20 pm

Domingo 29 de enero

Nacional vs. Águilas Doradas – 3:10 pm

Pereira vs. Millonarios - 5:20 pm

Junior vs. Independiente Medellín – 7:30 pm

Lunes 30 de enero

Alianza Petrolera vs. Deportivo Pasto – 6:00 pm

Once Caldas vs. Deportes Tolima – 8:10 pm

Martes 31 de enero

Chicó vs. Jaguares – 6:00 pm

América de Cali vs. Unión Magdalena – 8:10 pm

Aplazado