PSG remontó y venció en penales a Tottenham por la Supercopa de Europa: vea los goles

Justo un mes después de caer ante el Chelsea en la final del Mundial de Clubes, el París Saint-Germain inició este miércoles su nueva temporada oficial con un título: la Supercopa de Europa. El conjunto parisino derrotó al Tottenham por 4-3 en la tanda de penales, luego de igualar 2-2 en un emocionante partido disputado en Udine, Italia.

El duelo tuvo tintes dramáticos, ya que los ingleses se adelantaron 2-0 con goles del neerlandés Micky Van de Ven (39’) y del argentino Cristian “Cuti” Romero (48’). Sin embargo, el PSG nunca se dio por vencido y reaccionó con contundencia en el tramo final. El surcoreano Lee Kang-In descontó al minuto 85 y, cuando el tiempo agonizaba, Gonçalo Ramos (90+4’) igualó el marcador para forzar la definición desde el punto penal.

Remontada heroica en los minutos finales

Tottenham sorprendió al PSG con un planteamiento sólido y efectivo, que le permitió golpear en momentos clave. El equipo inglés dominó buena parte del encuentro y parecía encaminado a un triunfo cómodo, pero el conjunto parisino apostó por el orgullo y adelantó líneas en busca de la reacción.

El gol de Lee Kang-In encendió las alarmas en la defensa rival, y el tanto agónico de Ramos desató la locura en las gradas, cambiando por completo la energía del partido. Ese empate, logrado en el último suspiro, le dio al PSG el impulso anímico necesario para encarar la tanda de penales con confianza renovada.

Jerarquía parisina en la tanda definitiva

En los penales, el PSG se mostró más certero, convirtiendo sus cuatro cobros con autoridad. Tottenham, que había hecho un gran esfuerzo durante el tiempo reglamentario, falló en un momento clave, permitiendo que el campeón de Europa sellara la victoria 4-3.

Este triunfo supone un inicio inmejorable para el equipo francés, que levanta la Supercopa de Europa y demuestra que está preparado para pelear todos los títulos. Tras la amarga derrota ante Chelsea en el Mundial de Clubes, PSG encuentra rápidamente revancha y arranca su temporada con un golpe de autoridad.