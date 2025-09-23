CANAL RCN
Racing se convirtió en el primer semifinalista de la Copa Libertadores: espera rival

Racing derrotó a Vélez y avanzó a las semifinales de la Copa Libertadores. Vea el resumen y los goles aquí.

Foto: AFP

septiembre 23 de 2025
08:47 p. m.
Racing Club hizo vibrar a su hinchada en el Cilindro de Avellaneda al imponerse 1-0 sobre Vélez Sarsfield en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Con este resultado, el conjunto albiceleste selló un marcador global de 2-0 y aseguró su clasificación a las semifinales del torneo continental, instancia a la que no accedía desde 1997.

El héroe de la noche fue Santiago Solari, quien en el minuto 82 aprovechó una desatención defensiva de Vélez para definir con categoría y sentenciar la serie. El gol llegó cuando el partido parecía encaminado a un cierre con suspenso, ya que Racing había generado múltiples ocasiones de peligro sin lograr concretar.

Vélez rozó el empate, pero el VAR ratificó la ventaja de Racing

El cuadro visitante estuvo cerca de cambiar la historia cuando Imanol Machuca, en la segunda parte, sacó un remate que exigió al máximo al arquero Facundo Cambeses. El guardameta detuvo el balón en dos tiempos sobre la línea, en una acción revisada por el VAR que confirmó que la pelota no ingresó por completo. Esa jugada terminó siendo determinante, ya que de haber terminado en gol habría igualado el marcador global y forzado a Racing a buscar nuevamente la ventaja.

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros mostró orden defensivo y sacrificio, pero no encontró los caminos para vulnerar a un Racing que dominó la posesión y el ritmo del encuentro.

La Academia espera rival en semifinales

Con el pase asegurado, Racing aguarda por el ganador de la serie entre Estudiantes de La Plata y Flamengo, que se definirá este jueves. El equipo de Fernando Gago sabe que la semifinal será un desafío de máxima exigencia, pero el envión anímico de este triunfo podría ser clave para soñar con volver a disputar una final continental.

La hinchada académica celebró por todo lo alto este logro histórico y ya empieza a ilusionarse con la posibilidad de conquistar su segunda Copa Libertadores, después de la obtenida en 1967.

