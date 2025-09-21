En pleno concierto de Silvestre Dangond, Tito el Bambino cantó la canción de Dayro Moreno

El nombre de Dayro Moreno sigue generando revuelo más allá de las canchas. Después de celebrar su cumpleaños número 40 con mariachis, torta y mensajes especiales, el goleador de Once Caldas volvió a ser protagonista, esta vez en el concierto de Silvestre Dangond, en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

La noche del sábado 21 de septiembre, ante más de 40.000 espectadores, el cantante puertorriqueño Tito el Bambino sorprendió a los asistentes con un homenaje que rápidamente se hizo viral.

El origen del famoso coro de Dayro Moreno

El cántico que desató la euforia nació años atrás gracias al narrador deportivo Eduardo Luis López, quien adaptó la canción 'Baila Morena' para gritar los goles del delantero.

Así se transformó en el famoso coro: “Dayro Moreno, Dayro Moreno, hay goles pa’ los nenes y hay goles pa’ las nenas”.

Con el paso del tiempo, este canto se convirtió en insignia del fútbol colombiano y llegó a oídos del propio Tito el Bambino, quien en días recientes ya había enviado un saludo especial al jugador por su cumpleaños.

Un homenaje inesperado en Barranquilla

Durante la presentación de Silvestre Dangond, Tito el Bambino tomó el micrófono y entonó el recordado coro de Dayro Moreno, lo que provocó una explosión de alegría en el público.

El homenaje fue compartido en redes sociales, donde los videos rápidamente se volvieron tendencia. Para muchos, escuchar esa canción en un escenario como el Metropolitano fue una muestra de cómo el fútbol y la música pueden unirse para rendir tributo a una figura que marcó historia en el balompié colombiano.