CANAL RCN
Tendencias

En pleno concierto de Silvestre Dangond, Tito el Bambino cantó la canción de Dayro Moreno

En pleno concierto de Silvestre Dangond en Barranquilla, Tito el Bambino sorprendió al público al cantar la famosa canción de Dayro Moreno, generando una ovación masiva.

Dayro Moreno y Tito El Bambino
Foto: Once Caldas y captura de pantalla

Noticias RCN

septiembre 21 de 2025
12:09 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El nombre de Dayro Moreno sigue generando revuelo más allá de las canchas. Después de celebrar su cumpleaños número 40 con mariachis, torta y mensajes especiales, el goleador de Once Caldas volvió a ser protagonista, esta vez en el concierto de Silvestre Dangond, en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Desde Argentina le pidieron a Edinson Cavani ser como Dayro Moreno
RELACIONADO

Desde Argentina le pidieron a Edinson Cavani ser como Dayro Moreno

La noche del sábado 21 de septiembre, ante más de 40.000 espectadores, el cantante puertorriqueño Tito el Bambino sorprendió a los asistentes con un homenaje que rápidamente se hizo viral.

El origen del famoso coro de Dayro Moreno

El cántico que desató la euforia nació años atrás gracias al narrador deportivo Eduardo Luis López, quien adaptó la canción 'Baila Morena' para gritar los goles del delantero.

Así se transformó en el famoso coro: “Dayro Moreno, Dayro Moreno, hay goles pa’ los nenes y hay goles pa’ las nenas”.

Dayro Moreno no se cansa de hacer historia: el nuevo récord que alcanzó
RELACIONADO

Dayro Moreno no se cansa de hacer historia: el nuevo récord que alcanzó

Con el paso del tiempo, este canto se convirtió en insignia del fútbol colombiano y llegó a oídos del propio Tito el Bambino, quien en días recientes ya había enviado un saludo especial al jugador por su cumpleaños.

Un homenaje inesperado en Barranquilla

Durante la presentación de Silvestre Dangond, Tito el Bambino tomó el micrófono y entonó el recordado coro de Dayro Moreno, lo que provocó una explosión de alegría en el público.

Con doblete de Dayro Moreno, Once Caldas venció a Independiente del Valle por Sudamericana
RELACIONADO

Con doblete de Dayro Moreno, Once Caldas venció a Independiente del Valle por Sudamericana

El homenaje fue compartido en redes sociales, donde los videos rápidamente se volvieron tendencia. Para muchos, escuchar esa canción en un escenario como el Metropolitano fue una muestra de cómo el fútbol y la música pueden unirse para rendir tributo a una figura que marcó historia en el balompié colombiano.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Redes sociales

Yina Calderón, en la mira: su cuenta de Instagram fue suspendida por fuerte polémica

Artistas

La insólita razón por la que cancelaron conciertos de Gilberto Santa Rosa en Colombia

Artistas

Aida Victoria Merlano rompió el silencio sobre los rumores de ruptura con su pareja

Otras Noticias

Asesinatos en Colombia

Capturan al presunto asesino de un hombre que esperaba un bus en Guaduas para ir a Bogotá

Los hechos ocurrieron cuando la víctima esperaba el transporte en vía pública con destino a Bogotá.

Clásico RCN

🔴 EN VIVO 🔴 Etapa 2 del Clásico RCN 2025, hoy domingo 21 de septiembre: sígala en directo

Siga EN VIVO la etapa 2 del Clásico RCN 2025 este domingo 21 de septiembre: recorrido de 58,6 km entre Santa Fe de Antioquia y el Cerro El Volador en Medellín, con final en alto.

ONU

Los países que reconocen el Estado palestino antes de la Asamblea General de la ONU

Alimentos

Frutas que no son seguras para la salud del cuerpo, según endocrinóloga

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 20 de septiembre: premio mayor