Real Murcia acelera la negociación para fichar a Falcao García: revelaron nuevos detalles

El regreso de Radamel Falcao García al fútbol español podría estar más cerca de lo que se piensa. Tras su salida de Millonarios, el delantero colombiano se ha convertido en el centro de atención del mercado de fichajes y, contra todo pronóstico, su nombre resuena con fuerza en un equipo de la tercera división.

Según lo revelado por la prensa española, el Real Murcia ha decidido tomar en serio la opción de contratar al 'Tigre' y ha acelerado las gestiones para convencerlo.

Los detalles revelados apuntan a que la llegada del atacante no solo sería un gran salto en lo deportivo, sino que también representaría un negocio muy rentable para el club.

El negocio que quiere el Real Murcia con Radamel Falcao

La posibilidad de que el Real Murcia acelera su negociación para fichar a Falcao García surgió a través de un intermediario, el empresario Morris Pagniello, quien propuso el nombre del colombiano a la directiva del club.

Ante la falta de respuesta de otros jugadores de renombre, como Mario Balotelli, la junta directiva del Murcia ha dado una respuesta positiva y está decidida a sentarse a negociar con el 'Tigre' y su familia.

La expectativa es tal que, según el medio Onda Regional, ya se han producido los primeros contactos para discutir los términos del acuerdo.

¿Falcao aceptará la propuesta del Real Murcia?

El posible fichaje de Falcao es visto en Murcia como una oportunidad histórica. La dirigencia del club tiene claro que la llegada del delantero no solo le daría un salto de calidad a la plantilla, sino que también sería un motor económico.

El presidente del club, Felipe Moreno, es consciente de que la presencia del 'Tigre' llenaría el estadio, dispararía la venta de camisetas y, además, atraería a la numerosa comunidad colombiana en la región y alrededores.

Este plan de negocios, sumado al buen comportamiento del jugador en su paso por el Rayo Vallecano, ha convencido a la directiva de que deben hacer todo lo posible para concretar el fichaje.

RELACIONADO David González confesó que llamó a Falcao García para que regresara a Millonarios

A pesar de que el Real Murcia acelera su negociación para fichar a Falcao García, el club también se ha encargado de ser honesto con el jugador, explicándole la situación actual de la institución, que juega en la Primera RFEF.

La ilusión de los hinchas es palpable, pues el club ya cuenta con más de 14.000 abonos vendidos sin que se haya confirmado la llegada de Falcao. Es claro que el nombre del 'Tigre' ha despertado la esperanza de un ascenso, y ahora la última palabra la tiene el colombiano.