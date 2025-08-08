¿Falcao al Real Murcia? Carlos Antonio Vélez se pronunció sobre el posible fichaje

El futuro de Radamel Falcao García, uno de los delanteros más icónicos de Colombia, se ha convertido en un tema de especulación tras su salida del Millonarios.

Mientras el "Tigre" disfruta de sus vacaciones en Europa, visitando clubes que marcaron su carrera, una noticia inesperada sacudió el mundo del fútbol: el Real Murcia, un equipo de la tercera división de España, habría recibido un ofrecimiento para fichar al atacante.

Esta información revelada por Onda Regional de Murcia no pasó desapercibido y generó una reacción inmediata y contundente en el periodismo deportivo.

El reconocido analista Carlos Antonio Vélez expresó su incredulidad y su profundo desacuerdo con la posibilidad de que Falcao recale en un club tan modesto.

Carlos Antonio Vélez sobre Falcao y su propuesta a equipo español

Según Vélez, la idea de que Falcao, con su vasta trayectoria y su estatus de ídolo, acepte unirse a un equipo de esta categoría es "caer muy bajo".

En su análisis, el periodista colombiano manifestó su esperanza de que la noticia, reportada por el medio español Onda Regional de Murcia, sea simplemente una especulación.

Según Vélez, el goleador, que jugó en los clubes más grandes de Europa, merece un final de carrera acorde a su legado, y un equipo de pueblo, en la tercera división, no sería el lugar adecuado, afirmó el analista.

Lo que yo no creo es que vaya a caer tan bajo, leí que podría volver a la Liga Española, pero no a la primera o la segunda, sino a Real Murcia, espero que sea una especulación, es un equipo de pueblo, juega la tercera división, no creo, de jugar jugaría, pero eso es caer muy bajo y se lo digo con todo afecto y cariño, espero esto no sea cierto, contó.

¿Falcao aceptará la propuesta del Real Murcia?

El mensaje de Carlos Antonio Vélez fue dirigido con una mezcla de cariño y preocupación por la imagen del 'Tigre'.

"Un hombre con esa historia y ese pasado no puede caer en cualquier parte", sentenció, dejando claro que su crítica no es hacia el equipo en sí, sino hacia la percepción que podría generar un movimiento de este tipo en un jugador de la talla de Falcao.

La posibilidad de que el 'Tigre' se decante por un proyecto deportivo en España, aunque sea en una categoría inferior, sigue siendo un rumor que genera más dudas que certezas, y que, para muchos, como Vélez, sería un desenlace inesperado y poco digno para un ídolo de la selección.