Lionel Messi vs. Roldán: El fuerte reclamo del argentino al árbitro colombiano

El jueves 7 de septiembre, la Selección Argentina emprendió su camino en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, con una victoria significativa ante Ecuador, que fue la primera víctima de Lionel Messi en este nuevo trayecto sudamericano.

Durante los 90 minutos, el cuerpo arbitral, encabezado por Wilmar Roldán (árbitro colombiano), tuvo una gran actuación, dejando buenos comentarios entre los medios de comunicación y varios jugadores, quienes felicitaron al antioqueño por sus decisiones arbitrales durante los 90 minutos en el Monumental.

Sin embargo, hubo un jugador que no quedo del todo contento por la actuación de Wilmar Roldán, pues al final del partido tuvo algún cruce de palabras con todo el cuerpo arbitral, haciendo que los focos de las cámaras se centraran en el fuerte reclamo que se presentó tras el pitazo final.

El encargado de hacer el reclamo fue Lionel Messi, quien a pesar de que salió en la segunda mitad, al finalizar el partido se acercó a la mitad del campo y le hizo un fuerte reclamo a Wilmar Roldán. El encargado informar lo sucedido fue José Borda, quien por medio de las redes sociales mostró la imagen que desató la polémica en Sudamérica.

“MESSI vs ROLDÁN. Aunque la terna colombiana encabezada por Wilmar Roldán no tuvo que ver en el resultado del juego de eliminatorias ARGENTINA vs. ECUADOR e hicieron bien su trabajo, al finalizar el juego Messi no se guardó nada y les reclamo airadamente ¿Roldán Informará a la FIFA?”, aseguró el analista arbitral.

MESSI vs ROLDAN

Aunque la terna colombiana encabezada por Wilmar Roldán no tuvo que ver en el resultado del juego de eliminatorias ARGENTINA vs ECUADOR e hicieron bien su trabajo, al finalizar el juego Messi no se guardo nada y les reclamo airadamente ¿Roldan Informará a la FIFA? pic.twitter.com/dtUouCqxkl — joseborda (@joseborda1) September 8, 2023

Hasta el momento, no se conoce cuál fue la jugada que desató la furia del jugador del Inter Miami. Lo cierto, es que se espera que, en informe arbitral, Wilmar Roldán de a conocer la razón y las palabras que le dijo Lionel Messi al finalizar el compromiso en el estadio Monumental de Buenos Aires.

Lionel Messi le dio la victoria a Argentina

En el minuto 78’ Messi se hizo cargo de un tiro libre a una distancia ideal. El ahora jugador del Inter Miami le puso una ‘rosca’ perfecta al balón y al arquero de Sociedad Deportiva Aucas no le quedó de otra que ver como se internaba en su arco.

Golazo y júbilo en el Más Monumental. Ese gol fue suficiente para que Argentina reclamara los tres puntos y pasara a liderad, con Colombia, las Eliminatorias. El próximo martes 12 de septiembre, visitarán a Bolivia.