Reconocido periodista sentenció la final del FPC: “Nacional dará la vuelta en Bogotá”

Luego de una jornada agónica en la última fecha de los cuadrangulares finales, Millonarios y Atlético Nacional definirán el primer campeón del fútbol profesional colombiano en el 2023, el cual se dará a conocer el próximo sábado 24 de junio en la ciudad de Bogotá, a partir de las 7:00 p.m.

Para muchos, el juego entre embajadores y verdolagas será la final más importante del balompié nacional en toda su historia, marcando un precedente en el FPC, pues desde que comenzaron los torneos cortos, nunca se había presentado una final entre Atlético Nacional y Millonarios, los dos equipos con más títulos en Colombia.

A pocas horas de que suene el pitazo inicial en el primer juego de la final del fútbol colombiano, varios periodistas han tomado la decisión de dar su pronóstico del juego entre bogotanos y paisas, haciendo que su opinión genere varias polémicas entre los seguidores de ambas escuadras, los cuales comienzan a palpitar la gran final.

Uno del periodista que dio su pronóstico y sentenció quien será el primer campeón fue Julián Céspedes, periodista de la ciudad de Medellín, quien en medio del programa ‘Saque Largo’ de Win Sports, aseguró que el equipo verdolaga no tendrá ningún problema en la final y dará la vuelta en la ciudad de Bogotá.

“Me quedo con esta porque hay que reconocer que el equipo de Gamero juega bien, lo hace bien y que Millonarios es un equipo grande, ¿quién ha dicho que no? Yo no he dicho que no, que es más grande Nacional, solo cuente los títulos (…) ¿Miedo?, ¿miedo de qué?, ¿de qué Nacional va a dar la vuelta allá, eso es miedo? No, papá. Yo de eso no sufro”, aseguró el periodista que cubre al verde de la montaña.

A penas se dieron a conocer las declaraciones del reconocido periodista, las redes sociales reaccionaron de la peor manera, pues varios aficionados de Millonarios manifestaron su desacuerdo con la opinión del periodista, catalogándolo de “agrandado”, ya que esta no es la primera vez que Julián Céspedes tiene problemas con los aficionados del conjunto bogotano.

Julián Céspedes denunció amenazas en su contra

Por medio de sus redes sociales, el periodista de Win Sports, informó que ha recibido amenazas en su contra tras dar a conocer que viajará a la ciudad de Bogotá para vivir el juego de vuelta entre Millonarios y Atlético Nacional. De igual forma, le pidió a la Fiscalía y a la Policía que tome medidas sobre la persona que le hizo la advertencia.

