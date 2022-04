¡Sin piedad! Jugador criticó el proceso de Reinaldo Rueda en la Selección: “no teníamos idea de juego”

Luego de la salida de Reinaldo Rueda de la Selección de Chile y de la Selección Colombia, varios jugadores que estuvieron durante su proceso en ambas selecciones comienzan a revelar intimidades sobre el camerino e idea de juego del estratega vallecaucano en su dirigencia en ambas selecciones.

Durante las últimas horas, se dio a conocer las declaraciones de Gary Medel, jugador chileno que estuvo en el proceso de Rueda, en la selección de Chile, donde lastimosamente el colombiano no tuvo grandes actuaciones y según el volante, los jugadores de la selección no le entendían la idea de juego al cafetero.

“No sé cómo explicarlo, no teníamos idea de juego, no se adaptaron los técnicos a los jugadores que tenían y nos pasó factura. No sabíamos si defendíamos o si presionábamos y perdimos muchos puntos en casa. Nos pasó con Rueda y Lasarte, jugábamos porque tenemos jugadores buenos, pero nos pasó la cuenta. A lo mejor no tenían los jugadores para salir a presionar, pero entonces pongamos una idea de buena defensa, contraataque, pero no teníamos ninguna idea clara”, aclaró el jugador en conversaciones con ESPN .

De igual forma, el chileno dejo en duda una posible clasificación de Chile al Mundial de Catar, si Reinaldo Rueda, seguía al mando de la ‘Roja’.

"No podría decir si hubiera terminado distinto con Rueda, no lo sabemos. Pero por resultados e idea de juego veníamos mal, necesitábamos un cambio", concluyó el jugador del fútbol italiano.

Números de Reinaldo Rueda con la selección de Chile

Desde la llegada del estratega vallecaucano a las 'toldas' chilenas, logró disputar 27 partidos, obteniendo un saldo negativo, ya que, logró 10 victorias, siete empates y 10 derrotas, logrando solo obtener cuatro puntos en las primeras cuatro fechas de las Eliminatorias rumbo a Catar 2022.

Luego de las primeras cuatro fechas, Reinaldo Rueda tuvo que salir de la Selección de Chile, por una oferta muy jugosa de la Selección Colombia.