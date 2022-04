Ramón Jesurún fue directo con los aficionados: “los verdaderos dueños del fútbol decidieron reelegirnos”

Se acabó el silencio en las oficinas de la Federación Colombiana de Fútbol, este martes 19 de abril, el máximo dirigente del fútbol colombiano, Ramón Jesurún, hablo con diferentes medios de comunicación refiriéndose a la situación del fracaso deportivo de la Selección Colombia, donde mandó un mensaje contundente a todos los aficionados.

En primera instancia, el dirigente habló con los colegas de Caracol Radio, señalando que las directivas de la FCF tiene poco grado de responsabilidad por lo sucedido con el combinado patrio en las anteriores Eliminatorias rumbo a Catar 2022.

“Lo decía ahorita, siempre los culpables cuando no hay resultados competitivos son los directivos, yo reiteraba ahorita que nosotros le entregamos todo lo que podíamos darles”, aseguró el dirigente barranquillero.

De igual forma, el presidente de la FCF tomó una actitud a la defensiva, luego de los cuestionamientos que se han presentado sobre la Federación en los últimos meses y además, aprovechó la oportunidad para tirarle una puja la hinchada que ha mostrado su discordia a través de las redes sociales.

“Cuando clasificamos a los últimos dos Mundiales no fuimos los mejores directivos del mundo, ni nada por el estilo, es más, ni nos mencionaron, siempre los ganadores fueron los técnicos y los jugadores, y ahora cuando se pierde son los directivos, eso es un contrasentido”, agregó el dirigente.

Por último, Jesurún, saco pecho por la reelección que tuvo hace pocos meses, asegurando que las decisiones corresponden a lo "verdaderos dueños" del fútbol colombiano.

“En la última Asamblea de la Federación, los verdaderos dueños del fútbol, los que deciden quiénes los administran, decidieron reelegirnos por cuatro años, punto, haremos ese esfuerzo mientras nos den las fuerzas y la salud", finalizó el dirigente

Jesurún respondió sobre su viaje a Catar

En entrevista con los colegas Blu Radio, Ramón Jesurún se mostró un poco molesto, al momento del cuestionamiento sobre su viaje a Catar y su posible asistencia al Mundial de Catar 2022, ya que, en los últimos meses, fue elegido en un cargo muy importante en la FIFA.

¿Cómo así que vamos al mundial? No lo sabemos, al fin y al cabo, esa es nuestra actividad y si tenemos que ir al mundial, pues iremos al mundial. El que no haya clasificado la Selección al Mundial no quiere decir que nosotros nos tengamos que autodestruir. El fútbol es el fútbol y la gente cree que como directivos miramos o vivimos como lo viven los hinchas, que compran un tiquete, se van, hacen turismo. No. Este es el negocio nuestro, la tarea nuestra, es nuestra obligación y si tenemos que ir al Mundial, ¿por qué no ir?”, agregó Ramón Jesurún