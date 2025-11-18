Histórico de la Selección Colombia estará en los campamentos de la Federación Colombiana de Fútbol

Esta iniciativa, dirigida a jóvenes talentos entre los 6 y 17 años, ofrece una experiencia única que combina entrenamiento de élite, disciplina y valores bajo la metodología oficial de la Selección Colombia de Fútbol.

En su sexta versión, los CAMPS cuentan con un equipo multidisciplinario compuesto por expertos en nutrición —con menús diseñados por el chef de la Selección—, fisioterapeutas y preparadores físicos en un formato pensado para vivir el fútbol de manera integral.

Los CAMPS se desarrollarán en las modernas sedes deportivas de la FCF en Bogotá y Barranquilla, con módulos semanales de entrenamiento que combinan el perfeccionamiento técnico con la enseñanza de valores, el trabajo en equipo y la integración social. Las jornadas se realizarán de lunes a sábado, entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., en un entorno que recrea la experiencia de entrenar como un jugador de la Selección Colombia con un calendario que abarca la temporada de diciembre:

Categorías: Iniciación (6-9 años), Pre-Infantil (10-11), Infantil (12-13), Pre-Juvenil (14-15) y Juvenil (16-17, masculino y femenino).

Fechas: Del 8 al 20 de diciembre en Bogotá y del 15 al 20 de diciembre en Barranquilla.

La participación en los CAMPS incluyen dos uniformes oficiales, alimentación completa durante la jornada, póliza de seguro de accidentes, actividades para padres y un 25% de descuento en tiendas Adidas y pueden registrarse en www.fcfcamps.com

Los FCF CAMPS 2025 representan mucho más que un entrenamiento: son el punto de partida hacia el sueño de vestir la camiseta de la Selección Colombia y aunque el campamento no está diseñado para reclutar a nuevos jugadores, es un espacio para que los jóvenes muestren su talento y logren proyectarse, dando pasos firmes hacia su sueño de vestir la camiseta tricolor.

Una experiencia inolvidable, diseñada para que cada niño y niña entienda que el futuro del fútbol colombiano comienza aquí.