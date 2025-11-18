CANAL RCN
Deportes

Histórico de la Selección Colombia estará en los campamentos de la Federación Colombiana de Fútbol

Los FCF CAMPS se consolidan como una experiencia de inmersión total en el ecosistema de la Selección.

Néstor Lorenzo
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 18 de 2025
05:59 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Esta iniciativa, dirigida a jóvenes talentos entre los 6 y 17 años, ofrece una experiencia única que combina entrenamiento de élite, disciplina y valores bajo la metodología oficial de la Selección Colombia de Fútbol.

En su sexta versión, los CAMPS cuentan con un equipo multidisciplinario compuesto por expertos en nutrición —con menús diseñados por el chef de la Selección—, fisioterapeutas y preparadores físicos en un formato pensado para vivir el fútbol de manera integral.

Colombia analiza: estos podrían ser los rivales de la selección en el Mundial 2026
RELACIONADO

Colombia analiza: estos podrían ser los rivales de la selección en el Mundial 2026

Los CAMPS se desarrollarán en las modernas sedes deportivas de la FCF en Bogotá y Barranquilla, con módulos semanales de entrenamiento que combinan el perfeccionamiento técnico con la enseñanza de valores, el trabajo en equipo y la integración social. Las jornadas se realizarán de lunes a sábado, entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., en un entorno que recrea la experiencia de entrenar como un jugador de la Selección Colombia con un calendario que abarca la temporada de diciembre:

  • Categorías: Iniciación (6-9 años), Pre-Infantil (10-11), Infantil (12-13), Pre-Juvenil (14-15) y Juvenil (16-17, masculino y femenino).
  • Fechas: Del 8 al 20 de diciembre en Bogotá y del 15 al 20 de diciembre en Barranquilla.

La participación en los CAMPS incluyen dos uniformes oficiales, alimentación completa durante la jornada, póliza de seguro de accidentes, actividades para padres y un 25% de descuento en tiendas Adidas y pueden registrarse en www.fcfcamps.com

Los FCF CAMPS 2025 representan mucho más que un entrenamiento: son el punto de partida hacia el sueño de vestir la camiseta de la Selección Colombia y aunque el campamento no está diseñado para reclutar a nuevos jugadores, es un espacio para que los jóvenes muestren su talento y logren proyectarse, dando pasos firmes hacia su sueño de vestir la camiseta tricolor.

Una experiencia inolvidable, diseñada para que cada niño y niña entienda que el futuro del fútbol colombiano comienza aquí.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

James y ‘Lucho’ cada vez más cerca de la punta: los goleadores históricos de la selección

Néstor Lorenzo

¿Calló bocas? El rendimiento de Néstor Lorenzo para llevar a la selección al Mundial

Selección Colombia

Colombia analiza: estos podrían ser los rivales de la selección en el Mundial 2026

Otras Noticias

Medellín

Condenado sujeto que se hizo pasar por una mujer para abusar de una menor

El sujeto le pidió fotos íntimas a la menor y luego la amenazó con publicarlas para poder tener encuentros íntimos.

Universidad de Oxford

¿En qué año se dio el primer beso?: esto dice un curioso estudio de Oxford

Un estudio de la Universidad de Oxford planteó que el beso podría ser uno de los comportamientos más antiguos.

Salario mínimo

¿En cuánto quedaría el salario mínimo de 2026 con la propuesta de Fedesarrollo de aumentarlo 7%?

Cuidado personal

El impacto de los alimentos ultraprocesados: su consumo global subió del 10% al 23%

Estados Unidos

Documentos del caso Epstein: Trump enfrenta presión por transparencia tras aprobación del Congreso