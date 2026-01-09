Dramático rescate de Martín Demichelis y sus hijos en una playa uruguaya

Momentos de verdadera angustia fueron los que vivió en las últimas horas Martín Demichelis, entrenador argentino y exfutbolista profesional, durante sus vacaciones en Uruguay. Lo que parecía una jornada de descanso y tranquilidad en las playas de Punta del Este terminó convirtiéndose en una situación de alto riesgo que obligó a una intervención urgente para evitar una tragedia mayor.

Demichelis, reconocido por su extensa trayectoria como jugador en clubes de élite y por su actual carrera como director técnico, se encontraba disfrutando de unos días libres junto a su familia. Sin embargo, el episodio ocurrido en el mar dejó una profunda preocupación entre sus allegados y encendió las alarmas sobre los peligros que aún persisten en zonas costeras, incluso en destinos turísticos de primer nivel.

Un descuido que derivó en una situación crítica en el mar

Según se conoció, el entrenador argentino ingresó al mar acompañado por su hijo Bastian y su sobrina Camila, sin advertir que se encontraban en un sector donde el baño estaba restringido debido a las condiciones del oleaje. En cuestión de minutos, la fuerza de la corriente comenzó a arrastrarlos hacia una zona más profunda y peligrosa, dificultando el regreso a la orilla.

La situación se tornó crítica cuando los tres quedaron atrapados en mar abierto, sin la posibilidad de salir por sus propios medios. Afortunadamente, la escena fue advertida por un grupo de guardavidas que, aunque se encontraban fuera de servicio, no dudaron en intervenir al notar el peligro inminente. Su rápida reacción fue clave para evitar consecuencias fatales.

El rescate y la angustia vivida por la familia en la orilla

Las imágenes que circularon posteriormente muestran el momento exacto en el que los rescatistas ingresan al mar para auxiliar a Demichelis y a los menores. Tras varios minutos de maniobras, lograron sacarlos uno a uno y conducirlos de regreso a la orilla, donde el resto de la familia aguardaba con evidente desesperación.

El técnico argentino fue trasladado visiblemente afectado por el esfuerzo y la tensión del momento, aunque sin presentar lesiones de gravedad. Sus familiares, que presenciaron el rescate desde la playa, vivieron instantes de extrema angustia al observar cómo la corriente impedía el regreso de sus seres queridos.

Afortunadamente, el episodio no pasó a mayores y quedó como un fuerte susto que sirve de advertencia. Más allá del final positivo, lo ocurrido con Martín Demichelis y su familia deja en evidencia la importancia de respetar las indicaciones de seguridad en las playas y de no subestimar la fuerza del mar, incluso para personas en buen estado físico. Un recordatorio contundente de que, en cuestión de segundos, una jornada de descanso puede transformarse en una experiencia límite.