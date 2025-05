Richard Carapaz triunfó en la etapa 11 del Giro de Italia: gran carrera de Nairo Quintana y Egan Bernal

Este 21 de mayo, se corrió la décimo primera etapa del Giro de Italia, donde Nairo Quintana supo ilusionar nuevamente a Colombia manteniéndose durante casi toda la etapa en el grupo que se fugó en esta carrera de perfil montañoso en los Apeninos.

RELACIONADO Revelaron video de la impactante caída de Egan Bernal en el Giro de Italia

El ganador de esta etapa terminó siendo el ecuatoriano Richard Carapaz, quien descontó 10 segundos sobre el mexicano Isaac del Toro en la clasificación general. Ahora se ubica en el sexto puesto de la competencia.

Entre tanto, Egan Bernal y Einer Rubio terminaron llegando en el grupo principal colocándose en el top 10 de la carrera, con Bernal en el quinto puesto y Rubio en el octavo. Quintana acabó en la posición 19, a pesar de que hubo gran ilusión de un triunfo de su parte.

¿Cómo quedó la clasificación general tras la etapa 11 del Giro de Italia?

Isaac del Toro | 38:47:11 Juan Ayuso | +0:31 Antonio Tiberi | +1:07 Simon Yates | +1:09 Primoz Roglic | +1:24 Richard Carapaz | +1:56 Giulio Ciccione | +2:09 Brandon Mcnulty | +2:16 Adam Yates | +2:23 Thymen Arensman | +2:33

FOTO: Canal RCN

¿Cómo quedaron los colombianos tras la etapa 11 del Giro de Italia?

La etapa 10, donde fue la segunda contrarreloj de la competencia, a los cinco representantes de Colombia en el Giro no les fue de buena manera, pues no es sorpresa para nadie que este tipo de terrenos no son su fuerte. Sin embargo, en la 11, con varios puertos de montaña de primera y segunda categoría, las cosas cambiaron.

Nairo Quintana obtuvo bonificaciones tras estar en la fuga que logró imponerse en uno de los puertos de montaña. Entre tanto, Egan Bernal y Einer Rubio se metieron al top 10 de la etapa, quedando a solo 10 segundo del ganador de la misma.

1. Isaac del Toro | 38:47:11

11. Egan Bernal - Ineos | +2:39

18. Einer Rubio - Movistar | +4:09

24. Nairo Quintana - Movistar | +9:48

41. Brandon Rivera - Ineos | +33:13

63. Daniel Felipe Martínez - Ineos | +57:53

Noticia en desarrollo...