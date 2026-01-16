Benfica confirmó cuál fue la lesión de Richard Ríos y el tiempo de baja

Benfica encendió las alarmas en las últimas horas tras confirmarse la lesión del colombiano Richard Ríos, una de las piezas que venía ganando protagonismo en el equipo portugués. El mediocampista tuvo que abandonar el campo en el reciente compromiso de Copa de Portugal ante el Porto, luego de un fuerte choque con un rival que le impidió continuar en el partido. La preocupación inicial dio paso, finalmente, a un parte médico oficial que aclaró la situación del futbolista cafetero.

El club lisboeta, a través de su departamento médico, se pronunció para despejar cualquier duda sobre el estado de salud del jugador y confirmar tanto el diagnóstico como el tiempo estimado de recuperación, información que rápidamente fue replicada por la prensa local y seguida de cerca en Colombia.

El diagnóstico oficial tras el golpe sufrido ante Porto

Según informó el medio portugués A Bola, Benfica detalló que Richard Ríos sufrió una “luxación anterior traumática del hombro derecho”, producto del impacto recibido durante el duelo copero. La acción se dio en una disputa de balón en la que el colombiano llevó la peor parte, lo que obligó al cuerpo técnico a sustituirlo de inmediato para evitar una complicación mayor.

Tras los exámenes médicos realizados en las horas posteriores al encuentro, se determinó que la lesión no requerirá intervención quirúrgica, pero sí un proceso de recuperación que lo mantendrá alejado de las canchas por un periodo aproximado de tres a cuatro semanas. Este tiempo de baja representa un contratiempo para Benfica, que afronta un calendario exigente tanto a nivel local como internacional.

La confianza de Mourinho y el rol de Ríos en el equipo

Más allá del golpe deportivo que supone la ausencia de Ríos, el entrenador José Mourinho se mostró optimista respecto a la recuperación del mediocampista colombiano. El técnico portugués destacó no solo la fortaleza física del jugador, sino también su mentalidad, un aspecto que considera clave para superar este tipo de situaciones.

“Es una lesión importante, pero un jugador con la mentalidad de Ríos afronta las lesiones de forma diferente a otros. Hay jugadores con este tipo de lesiones que no se lo piensan dos veces y se centran más en el futuro que en el presente. Creo que este es el tipo de jugador que no piensa en el futuro; piensa en ayudar cuando el equipo más lo necesita, y el equipo lo necesita mucho en los próximos días”, afirmó Mourinho.

Las palabras del entrenador reflejan la confianza que existe dentro del club en la rápida recuperación del colombiano, quien ha sabido ganarse un lugar gracias a su despliegue, intensidad y compromiso táctico. Aunque se perderá varios partidos importantes, en Benfica esperan que Ríos regrese en plenitud para la recta decisiva de la temporada.

Mientras tanto, el enfoque estará puesto en una recuperación responsable, que le permita volver sin riesgos y seguir consolidándose en el fútbol europeo, donde cada oportunidad cuenta y cada ausencia se siente.