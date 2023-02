Rigoberto Urán: "No tenemos ningún ciclista bueno en Colombia, no hay nada"

Rigoberto Urán continúa su preparación para afrontar lo que será esta temporada con el EF Education-Easy Post y donde espera volver a ser protagonista de las Grandes Vuelta.

El ciclista que se bajó de los Campeonatos Nacionales de Ruta por un virus respiratorio expresó su preocupación por el futuro del ciclismo colombiano en unas declaraciones a TeleMedellín, donde dejó claro que en la actualidad “no tenemos ningún ciclista bueno” en el país.

“Cuál es la realidad... que no tenemos ningún ciclista bueno en Colombia, no hay nada. Lo último que estaba se llama Sergio Higuita, Daniel Martínez, Buitrago”, y lo remarcó de la siguiente manera:

No hay nada, no hay un ‘hp’ ciclista bueno, no sé qué es lo que pasa

Además, Rigoberto Urán afirmó que en Europa “están muy fuertes” y aunque acá en Colombia se sigue trabajando, hace “falta calidad”:

En Europa el ciclismo está muy fuerte. Acá se sigue trabajando, pero falta esa calidad

Por último, el ciclista colombiano habló sobre lo que últimamente ha ocurrido con sus compatriotas que llegan a competir a Europa e hizo la siguiente sentencia:

En estos momentos estamos sin quien nos vaya a reemplazar

“Han ido muchos ciclistas a Europa, pero no aguantan uno o dos años. He tenido la oportunidad de llevar varios, pero no son capaces de adaptarse al ritmo de carrera y los mandan para acá, entonces es algo que preocupa porque en estos momentos estamos sin quien nos vaya a reemplazar”

En contexto: Rigoberto Urán y su preocupación por el presente del ciclismo colombiano

El ciclista colombiano en una entrevista para el Canal RCN habló sobre la evolución actual del ciclismo.

“El ciclismo evolucionó diez años porque anteriormente los que ganaban el Tour de Francia eran de 29 o 30 años. Hoy en día son de 20 o 21 años, y en Colombia estamos teniendo esa dificultad, porque tenemos los corredores, pero ya no hay tiempo de adaptarse”. Además, el ciclista habló sobre la dificultad que ha tenido Colombia para evolucionar en este deporte.

“Solamente quiero que a los corredores colombianos les vaya bien y he tenido posibilidad de llevar a varios muchachos y muchos han llegado a mi equipo y es tan grande el cambio que no da espera. Entonces están dos años y otra vez regresan a Colombia porque allá nadie te espera. Porque ha evolucionado mucho el ciclismo. Entonces los equipos dicen: “prefiero invertir en un corredor que ya está adaptado y tiene el idioma"

