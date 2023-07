Rigoberto Urán lanzó fuerte dardo contra el Gobierno: “Los recursos a veces no llegan a su destino”

Para nadie es un secreto que Rigoberto Urán es uno de los pedalistas colombianos más representativos en los últimos años. Sin embargo, el antioqueño no ha tenido su mejor presentación en el Tour de Francia, dejando claro que la edición 110 de la competencia le ha costado bastante físicamente.

En conversaciones con ESPN, Rigoberto Urán se refirió a lo que ha sido su ritmo durante la competencia en el ‘viejo continente’, dejando claro que antes de iniciar el Tour se sentía en buenas condiciones, pero que durante los últimos días ha tenido algunos problemas que no lo han dejado brillar.

“No he tenido las mejores sensaciones, he tenido días donde he sufrido mucho. Ya me siento mejor y vamos con toda hasta el final. Si yo supiera que me iba a encontrar tan mal en el Tour, no hubiera venido. Una semana antes tenía muy buenas sensaciones y tenía muchas ilusiones. Yo respeto mi trabajo y trató de hacer lo mejor. Lo seguiré intentando”, enfatizó el pedalista antioqueño.

De igual forma, Rigo aprovechó para hablar del presente del ciclismo colombiano y la gran diferencia que se comienza a abrir en Europa, asegurando que la mentalidad debe cambiar desde muy pequeños.

“Estamos viendo un ciclismo evolucionado. Hay un ciclismo que toca trabajar desde muy pequeños, los niños de 12 y 13 años tienen que cambiar su forma de entrenar. Tienen que ir más a la pista y mejorar su alimentación, son muchas cosas que hay que cambiar. Estamos muy lejos nuevamente, lo de estos pelados en Tour es impresionante. Hay un nivel muy alto y generación muy fuerte”, agregó Rigoberto Urán.

Fuerte dardo contra el Gobierno Nacional

Por último, Rigoberto Urán lanzó fuerte dardo contra el Gobierno Nacional, dejando claro que debe haber más compromiso por parte de los mandatarios, puesto que en varias oportunidades los recursos para los deportistas no llegan a sus destinatarios.

“En Colombia y Suramérica toca hacer algo, el ciclismo ha evolucionado mucho. Una de las cosas más importantes es la inversión del gobierno, para que los muchachos puedan venir acá a Europa. Hay muchas cosas que replantear, en Colombia se deben hacer carreras más técnicas. Se necesita inversión social, nuestros países tienen varios problemas económicos. Los recursos muchas veces no llegan a su destino y se pierden muchos talentos”, finalizó el pedalista.