Riquelme defendió a Messi por su celebración de 'Topo Gigio' frente a Louis Van Gaal

La historia de conflictos entre futbolistas argentinos y el técnico neerlandés Louis Van Gaal se extiende más allá del enfrentamiento que tuvieron ambas selecciones en el Mundial de Catar 2022. El duelo tuvo ánimos caldeados debido a varias declaraciones del entrenador antes del partido, donde señaló que sabían como parar a Messi, y que tenían la ventaja si se iban a los penales.

Ni lo uno ni lo otro, pues Messi marcó un gol y dio una asistencia magistral, y Argentina fue vencedora en los penales con 'Dibu' Martínez como protagonista. Además, una imagen que se hizo viral fue la del capitán argentino celebrando su gol frente a Van Gaal haciendo un gesto de orejas gigantes como el 'Topo Gigio', celebración característica de otro legendario jugador 'albiceleste'.

Se trata de Juan Román Riquelme, quien hoy en día es directivo de Boca Juniors, y que en su época de jugador, fue dirigido por Van Gaal en el Barcelona. Durante ese tiempo, tuvieron varios cruces, puesto que el neerlandés criticó su estilo de juego en repetidas ocasiones.

Riquelme respaldó la celebración de Messi

El exjugador habló recientemente en una entrevista, donde se refirió al tema de la celebración de Messi, indicando que "al mejor del mundo no lo puedes hacer enojar".

"Qué va ser... hay cosas que no pueden pasar, no podés hacer enojar al mejor, es lo peor que podés hacer. Eso fue muy bueno para Argentina. Messi, enojado, te gana. Messi se enoja, y no es que se hace expulsar, o se va del partido, él se enoja jugando a la pelota y te gana", sostuvo Riquelme.

El vicepresidente de Boca Junior mantiene una muy buena relación con Messi. Fueron compañeros de selección en el Mundial 2006, la Copa América 2007, y salieron campeones juntos de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Además, contó que durante el Mundial le escribió a Messi después de que Argentina perdiera en su debut contra Arabia Saudita.

"En el Mundial, a Leo solo le escribí cuando perdimos el primer partido (contra Arabia Saudita), y cuando terminó la final. Años atrás lo decía, mientras Messi juegue, Argentina es favorita. Le gusta competir a él, es la diferencia, el juega a la pelota como en el barrio, no juega al fútbol, nunca le duele nada, es maravilloso" contó.