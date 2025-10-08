Rodrigo Contreras se consagró como tricampeón de la Vuelta a Colombia: ¿Cómo quedó la general?

La Vuelta a Colombia 2025 llegó a su fin con la consagración de Rodrigo Contreras como el campeón de la competencia.

El ciclista del equipo NU Colombia logró defender su liderato en la última etapa, que se disputó entre Sopó y Bogotá, y se llevó a casa su tercer título en la carrera.

La jornada final, de 138 kilómetros, fue ganada por Andrés Pinzón, quien le dio a su equipo, el GW Erco Shimano, su primer triunfo en la Vuelta. Sin embargo, el protagonista del día fue Contreras, quien supo gestionar la presión y mantuvo su ventaja en la general.

A pesar de los ataques de sus rivales, en especial de Diego Camargo, que lanzó un ataque a un kilómetro de coronar el premio de montaña en el alto de Patios, el campeón supo mantener la calma y no perdió de vista su objetivo.

Rodrigo Contreras, consciente de su ventaja en la general, se empleó a fondo en la bajada y en la recta final de la carrera, en la Séptima de Bogotá, logró alcanzar a los punteros, demostrando su gran estado de forma y su capacidad de reacción.

Rodrigo Contreras se pronunció tras finalizar la Vuelta a Colombia

Tras cruzar la línea de meta, Rodrigo Contreras se mostró emocionado y agradecido por su nuevo triunfo.

"Felices por esta nueva victoria en la Vuelta a Colombia. Agradecer el trabajo de mi equipo Nu Colombia que entregó todo por este objetivo. Sin el sacrificio y la disciplina de mis compañeros en cada una de las diez etapas no estaríamos aquí celebrando este bonito triunfo", afirmó el campeón.

Con esta victoria, Rodrigo Contreras consolida su lugar como uno de los ciclistas más importantes de Colombia.

El triunfo no solo es un logro personal, sino que también es un reconocimiento al trabajo en equipo y a la estrategia de su escuadra, que supo defender el liderato durante toda la competencia.

El ciclista ahora se tomará un descanso para luego empezar su preparación de cara a la segunda mitad de la temporada, donde tiene grandes objetivos en Colombia y en el exterior.

General Vuelta a Colombia