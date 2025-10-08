CANAL RCN
Deportes

Rodrigo Contreras se consagró como tricampeón de la Vuelta a Colombia: ¿Cómo quedó la general?

Rodrigo Contreras, campeón: El ciclista ganó por tercer año consecutivo la Vuelta a Colombia: así quedó la general.

Rodrigo Contreras tricampeón de la Vuelta a Colombia
Foto: IG Rodrigo Contreras

Noticias RCN

agosto 10 de 2025
01:10 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Vuelta a Colombia 2025 llegó a su fin con la consagración de Rodrigo Contreras como el campeón de la competencia.

El ciclista del equipo NU Colombia logró defender su liderato en la última etapa, que se disputó entre Sopó y Bogotá, y se llevó a casa su tercer título en la carrera.

Egan Bernal firma espectacular cierre en la Vuelta a Burgos 2025 y así quedó en la clasificación general
RELACIONADO

Egan Bernal firma espectacular cierre en la Vuelta a Burgos 2025 y así quedó en la clasificación general

La jornada final, de 138 kilómetros, fue ganada por Andrés Pinzón, quien le dio a su equipo, el GW Erco Shimano, su primer triunfo en la Vuelta. Sin embargo, el protagonista del día fue Contreras, quien supo gestionar la presión y mantuvo su ventaja en la general.

A pesar de los ataques de sus rivales, en especial de Diego Camargo, que lanzó un ataque a un kilómetro de coronar el premio de montaña en el alto de Patios, el campeón supo mantener la calma y no perdió de vista su objetivo.

Rodrigo Contreras, consciente de su ventaja en la general, se empleó a fondo en la bajada y en la recta final de la carrera, en la Séptima de Bogotá, logró alcanzar a los punteros, demostrando su gran estado de forma y su capacidad de reacción.

Rodrigo Contreras se pronunció tras finalizar la Vuelta a Colombia

Tras cruzar la línea de meta, Rodrigo Contreras se mostró emocionado y agradecido por su nuevo triunfo.

EN VIDEO: Nairo Quintana recibió la bendición del papa León XIV
RELACIONADO

EN VIDEO: Nairo Quintana recibió la bendición del papa León XIV

"Felices por esta nueva victoria en la Vuelta a Colombia. Agradecer el trabajo de mi equipo Nu Colombia que entregó todo por este objetivo. Sin el sacrificio y la disciplina de mis compañeros en cada una de las diez etapas no estaríamos aquí celebrando este bonito triunfo", afirmó el campeón.

Con esta victoria, Rodrigo Contreras consolida su lugar como uno de los ciclistas más importantes de Colombia.

El triunfo no solo es un logro personal, sino que también es un reconocimiento al trabajo en equipo y a la estrategia de su escuadra, que supo defender el liderato durante toda la competencia.

"No me he rendido en cinco años, no lo voy a hacer en un día": Egan avisa ataques en el Giro
RELACIONADO

"No me he rendido en cinco años, no lo voy a hacer en un día": Egan avisa ataques en el Giro

El ciclista ahora se tomará un descanso para luego empezar su preparación de cara a la segunda mitad de la temporada, donde tiene grandes objetivos en Colombia y en el exterior.

General Vuelta a Colombia

  1. Rodrigo Contreras 35 h 23 min 35 s
  2. Diego Camargo a 53 s
  3. Yeison Reyes a 2 min 38 s
  4. Yonathan Eugenio a 3 min 48 s
  5. Sebastián Castaño a 9 min 15 s
  6. Juan Alba a 10 min 01 s
  7. Yesid Pira a 11 in 35 s
  8. Robinson López a 13 min 23 s
  9. Mauricio Zapata a 15 min 49 s
  10. Julián Alarcón a 16 min 32 s
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Crystal Palace

¡Con sello colombiano! El Crystal Palace le arrebató el título de la Community Shield al Liverpool

Vuelta a Colombia

🔴EN VIVO🔴 Etapa 10 de Vuelta a Colombia 2025, hoy domingo 10 de agosto

andres llinas

Los meses que Andrés Llinás estará por fuera de las canchas con Millonarios tras fractura de tobillo

Otras Noticias

Bogotá

Video revela la última vez que fue visto con vida un joven de 16 años desaparecido en Bogotá

El cuerpo de Harold Aroca García fue encontrado con signos de tortura en una zona boscosa de Santa Fe. Las autoridades iniciaron investigación para esclarecer el crimen.

Ecuador

Conmoción en Ecuador por la extraña muerte de 12 bebés en Hospital Universitario de Guayaquil

El Hospital Universitario de Guayaquil aseguró que las muertes de los recién nacidos se deben a “causas multifactoriales”.

Viral

¿Karina García y Altafulla terminaron? Video viral confirmaría la ruptura

Invima

¿Cómo saber si un cosmético es seguro para niños?: siga estos pasos

Icfes

¿Con cuántos puntos se pasa la prueba Saber 11 en 2025?