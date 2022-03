Venezuela quiere eliminar a Colombia de Catar 2022: “Está todo en orden para ganar”

Restan pocas semanas para que la Selección Colombia defina su futuro en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Catar 2022, en donde los últimos rivales serán sus similares de Bolivia y Venezuela.

Por esa razón, palpitando lo que será uno de los duelos, un rival del conjunto ‘Tricolor’ dejó claro que su deseo que de Colombia no asista a la próxima cita mundialista.

Salomón Roldón, referente de la Selección de Venezuela, en declaraciones a DirecTV Sports, dejó clara su posición frente a las últimas fechas de Eliminatorias.

"Entre Uruguay, Colombia y Perú, no quiero que vaya ninguno. Jugaremos contra Colombia en Puerto Ordáz y considero que el derbi para mi es Colombia. Quien la puede tener más accesible puede ser Perú"

Venezuela, dirigida por el argentino José Néstor Pékerman, exseleccionador de Colombia, parece estar confiado en ganarle a los de Reinaldo Rueda y así lo afirmó Roldón.

"Está todo en orden para que Venezuela le gane a Colombia en la última fecha de las Eliminatorias. Hay que atacarlo por todo lado"

Además, Rondón sobre el reencuentro Pékerman-Colombia, el atacante del Everton de la Premier League fue claro:

“"Profe, este partido es intocable". Lo he vivido en muchas ocasiones y es un partido especial. No esperaba nunca que Colombia estuviera en esta situación, es una de las generaciones más buenas que he visto en todas sus líneas y es difícil verlos así"

Venezuela será el último rival de Colombia en estas Eliminatorias Sudamericanas y el partido será el martes 29 de marzo en el estadio CTE Cachamay.

