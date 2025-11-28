Crece la polémica en Argentina: sancionan a Estudiantes por dar la espalda al campeón

El fútbol argentino volvió a quedar en el centro de la polémica tras las sanciones emitidas por el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) contra Estudiantes de La Plata, su plantel profesional y su presidente, Juan Sebastián Verón. El episodio, ocurrido el pasado domingo en la previa del duelo ante Rosario Central por el torneo Clausura, desencadenó un fuerte debate sobre la deportividad, la autoridad de la AFA y el clima político que rodea a la organización madre del fútbol del país.

Durante el tradicional pasillo de campeones que debía rendir homenaje a Rosario Central por su reciente coronación, los jugadores de Estudiantes formaron el corredor, pero, en un gesto de protesta, dieron la espalda al equipo rosarino al momento de su ingreso al campo. El acto generó indignación en amplios sectores del fútbol argentino y llevó a la apertura de un expediente disciplinario inmediato.

Duras sanciones al plantel y fuerte castigo para Verón

Tras revisar el caso, el Tribunal de Disciplina decidió imponer dos fechas de suspensión a todos los futbolistas de Estudiantes que participaron del pasillo e incurrieron en lo que el fallo calificó como "conducta reprochable". La medida comenzará a aplicarse en el próximo torneo local, por lo que no afectará la participación del equipo en los cuartos de final del Clausura, donde enfrentará a Central Córdoba.

La sanción más severa, sin embargo, recayó sobre Juan Sebastián Verón. El presidente del club y exinternacional argentino recibió una suspensión de seis meses para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol. La determinación es vista por algunos sectores como un golpe político, considerando que Verón ha sido uno de los principales opositores a la actual conducción de la AFA.

Además, el capitán Santiago Núñez no podrá portar la cinta durante tres meses y el club deberá pagar una multa equivalente a 4.000 entradas generales.

El trasfondo político y la postura de Estudiantes

El llamado “pasillo-gate” no surgió de manera aislada. Según diversas versiones, fue una manifestación de inconformidad frente a la polémica decisión de la AFA de otorgar el título de Liga a Rosario Central por acumulación de puntos en la tabla general, un criterio que no estaba contemplado en el reglamento inicial. La medida desató una oleada de críticas hacia la dirigencia encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia.

Tras conocerse las sanciones, Estudiantes publicó un comunicado en el que defendió su postura y confirmó que analizará posibles acciones legales o administrativas para “defender a la institución y a sus integrantes”. El club expresó además su “respaldo absoluto” a Verón, a Núñez y al resto del plantel involucrado.

Mientras el debate continúa, el caso promete seguir ocupando la agenda deportiva y política del fútbol argentino, dejando claro que el conflicto va más allá de un simple pasillo: toca de lleno el corazón de las tensiones internas dentro de la AFA y la forma en que se toman las decisiones más importantes del deporte en el país.