Filtran nuevo nombre para DT de Santa Fe y confirman cuándo será oficial

Independiente Santa Fe vive días intensos tanto en lo deportivo como en lo administrativo. El equipo bogotano, que viene de dos victorias clave ante Junior en Barranquilla y Deportivo Cali en El Campín, aún no define quién será su nuevo director técnico para la temporada 2026, en la que disputará la Copa Libertadores.

Mientras tanto, Francisco López continúa al mando en calidad de interino, sosteniendo al equipo con resultados que lo tienen a un paso de clasificar entre los ocho.

Sin embargo, la directiva ya avanza en el proceso de selección del nuevo estratega, y las novedades comienzan a filtrarse.

Eduardo Méndez da pistas y fija fecha para el anuncio

En diálogo con Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores, el presidente Eduardo Méndez confirmó que el nombre del nuevo técnico se dará a conocer la próxima semana.

“El entrenador empezará trabajos el 12 o 13 de diciembre, clasifique o no el equipo a los cuadrangulares. Francisco López seguirá acompañando el proceso”, expresó el dirigente.

Estas declaraciones despejan las dudas sobre la continuidad del cuerpo técnico y marcan una hoja de ruta clara para el cierre del año. Santa Fe quiere tener definida su cabeza deportiva antes del inicio de la pretemporada y de su regreso al torneo internacional.

Los nombres que suenan para dirigir a Santa Fe

Las redes sociales y los medios especializados han comenzado a mencionar varios candidatos. El que más fuerza ha tomado es el del uruguayo Pablo Repetto, quien ya dirigió en Colombia y cuenta con experiencia en torneos internacionales, algo que Méndez valoró.

“Llegará alguien que ya sabe dirigir Copa y conoce el medio colombiano”, afirmó.

También han surgido los nombres de Pablo Peirano y Jorge “Polilla” Da Silva, dos entrenadores con pasado en el fútbol colombiano y perfil competitivo. En los próximos días, Santa Fe espera cerrar la negociación y anunciar oficialmente al nuevo timonel que liderará su proyecto 2026.