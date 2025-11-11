CANAL RCN
Deportes

Filtran nuevo nombre para DT de Santa Fe y confirman cuándo será oficial

Santa Fe definirá su nuevo DT la próxima semana. Eduardo Méndez confirmó la fecha de oficialización.

Santa Fe: Pablo Repetto y más candidatos para nuevo DT, ¿cuándo será oficial?
Foto: @santafe_oficial en Instagram.

Noticias RCN

noviembre 11 de 2025
07:13 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Independiente Santa Fe vive días intensos tanto en lo deportivo como en lo administrativo. El equipo bogotano, que viene de dos victorias clave ante Junior en Barranquilla y Deportivo Cali en El Campín, aún no define quién será su nuevo director técnico para la temporada 2026, en la que disputará la Copa Libertadores.

Santa Fe ganó en el último suspiro y depende de sí mismo para meterse a los ocho
RELACIONADO

Santa Fe ganó en el último suspiro y depende de sí mismo para meterse a los ocho

Mientras tanto, Francisco López continúa al mando en calidad de interino, sosteniendo al equipo con resultados que lo tienen a un paso de clasificar entre los ocho.

Sin embargo, la directiva ya avanza en el proceso de selección del nuevo estratega, y las novedades comienzan a filtrarse.

Eduardo Méndez da pistas y fija fecha para el anuncio

En diálogo con Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores, el presidente Eduardo Méndez confirmó que el nombre del nuevo técnico se dará a conocer la próxima semana.

Anuncio oficial: ¡Se confirmó dónde jugará Hugo Rodallega en 2026!
RELACIONADO

Anuncio oficial: ¡Se confirmó dónde jugará Hugo Rodallega en 2026!

“El entrenador empezará trabajos el 12 o 13 de diciembre, clasifique o no el equipo a los cuadrangulares. Francisco López seguirá acompañando el proceso”, expresó el dirigente.

Estas declaraciones despejan las dudas sobre la continuidad del cuerpo técnico y marcan una hoja de ruta clara para el cierre del año. Santa Fe quiere tener definida su cabeza deportiva antes del inicio de la pretemporada y de su regreso al torneo internacional.

Los nombres que suenan para dirigir a Santa Fe

Las redes sociales y los medios especializados han comenzado a mencionar varios candidatos. El que más fuerza ha tomado es el del uruguayo Pablo Repetto, quien ya dirigió en Colombia y cuenta con experiencia en torneos internacionales, algo que Méndez valoró.

Santa Fe ya habría acordado con su nuevo entrenador extranjero para el 2026
RELACIONADO

Santa Fe ya habría acordado con su nuevo entrenador extranjero para el 2026

“Llegará alguien que ya sabe dirigir Copa y conoce el medio colombiano”, afirmó.

También han surgido los nombres de Pablo Peirano y Jorge “Polilla” Da Silva, dos entrenadores con pasado en el fútbol colombiano y perfil competitivo. En los próximos días, Santa Fe espera cerrar la negociación y anunciar oficialmente al nuevo timonel que liderará su proyecto 2026.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Jaguares

La Liga BetPlay tiene nuevo equipo para 2026: así se confirmó el primer ascenso del año

James Rodríguez

Escucharon a James Rodríguez revelar su próximo destino antes del Mundial 2026

Radamel Falcao García

Radamel Falcao volverá a jugar en Colombia: esto contó Mario Alberto Yepes

Otras Noticias

Gustavo Petro

Presidente Petro suspendió envío de comunicaciones de inteligencia a Estados Unidos

El jefe de Estado señaló que la medida anunciada se mantendrá en el desarrollo de los ataques con misiles en el Caribe.

Artistas

Michael Jackson logra ingresar sus canciones al top 10 durante seis décadas

La icónica estrella del pop logró ingresar al top 10 del listado compartido por Billboard.

Icfes

Los mejores colegios distritales y privados de Bogotá, según resultados de la Prueba Saber 11° 2025

México

Asesinan a tiros a dos policías de tránsito en México durante operativo de inspección

Cuidado personal

¿Va al baño con su celular?: estos serían los principales riesgos, según expertos