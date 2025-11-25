CANAL RCN
La razón por la que Daniel Torres no fue convocado para el partido ante Tolima en El Campín

Daniel Torres, referente de Santa Fe, no estará en el partido de este martes ante Tolima por los cuadrangulares y los hinchas entraron en preocupación.

Foto: @danieltorresr en Instagram.

noviembre 25 de 2025
02:26 p. m.
Independiente Santa Fe enfrenta este martes una verdadera final en El Campín ante Deportes Tolima, por la fecha 3 del cuadrangular semifinal.

El equipo cardenal necesita ganar para seguir con vida y mantener sus aspiraciones de llegar a la gran final rn la lucha por el bicampeonato. Sin embargo, una de las grandes sorpresas en la convocatoria es la ausencia de Daniel Torres, uno de los capitanes y referentes del plantel.

El volante, pieza clave en el mediocampo y en el liderazgo del equipo, no aparece en la lista de jugadores disponibles para este duelo decisivo. Su ausencia llamó la atención entre hinchas y analistas, especialmente en un partido donde la experiencia y la jerarquía suelen marcar diferencia.

¿Por qué Daniel Torres no fue convocado por Santa Fe?

Según se conoció desde el entorno del club, Santa Fe entregó la convocatoria definitiva en la mañana de este martes debido a que varios jugadores han sido afectados por un cuadro viral que ronda la institución.

Entre los futbolistas que presentan síntomas se encuentra Daniel Torres, quien no está “al 100%”, razón por la que el cuerpo técnico decidió dejarlo por fuera del duelo de esta noche.

El partido ante Tolima comenzará a las 7:30 p.m. en el estadio El Campín, y aunque Santa Fe contará con otros jugadores de experiencia, la baja de Torres representa un golpe sensible en la mitad del campo.

Convocados de Santa Fe para enfrentar al Tolima

Arqueros
Andrés M. Marmolejo
Weimar Asprilla

Volantes
Marcelo Meli
Tomás Molina
Jhojan Torres
Ewil Murillo
Yeicar Perlaza
Alexis Zapata
Omar Fernández

Defensas
Christian Mafla
Víctor Moreno
Joaquín Sosa
Emanuel Olivera
Iván Scarpeta
Jhon Meléndez

Delanteros
Santiago Mosquera
Martín Palacios
Esteban Sánchez
Edwar López
Hugo Rodallega.

Santa Fe espera que el capitán pueda recuperarse pronto, especialmente pensando en el cierre del cuadrangular, donde cada punto será determinante para definir al finalista del grupo.

