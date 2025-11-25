CANAL RCN
Hernán Torres no recibió bien la llegada de Ariel Michaloutsos: primer choque en el 'embajador'

Hernán Torres mostró incomodidad con el nuevo director deportivo, Ariel Michaloutsos. Así fue el momento tenso que se vivió en rueda de prensa.

Hernán Torres y nuevo director deportivo de Millonarios
Fotos: capturas pantalla rueda de prensa Millonarios

Noticias RCN

noviembre 25 de 2025
05:16 p. m.
La presentación del nuevo director deportivo de Millonarios dejó un ambiente tenso en las directivas, cuerpo técnico e hinchada.

En rueda de prensa, Hernán Torres protagonizó un cruce que evidenció discrepancias sobre el argentino.

Primer choque entre Hernán Torres y Ariel Michaloutsos

Este martes 25 de noviembre, Millonarios convocó a la prensa para anunciar formalmente a Ariel Michaloutsos, encargado de liderar la reestructuración deportiva del club tras los cuestionamientos que dejó la temporada 2025. Sin embargo, lo que prometía ser un acto protocolario terminó revelando tensiones internas.

Mientras Michaloutsos explicaba los pilares de su proyecto, que incluye reorganizar áreas clave como la secretaría técnica y fortalecer los procesos de investigación deportiva, el técnico Hernán Torres intervino para marcar sus límites.

Me gusta la organización de Millonarios, pero no soy el dueño y no hago o deshago lo que quiero. Gustavo Serpa cree en la autonomía al igual que yo y creo que se deben tomar decisiones. Hay que decidir conjuntamente con la junta directiva. Seguiremos ese camino.

Posteriormente, Hernán Torres, dejó claro que las decisiones sobre entradas y salidas de jugadores deben pasar también por él, lo que generó un evidente contraste con la postura del nuevo director deportivo.

Con seriedad y disgusto, Hernán Torres tomó el micrófono de manera sorpresiva y le recalcó: “y con mi decisión”

Esta situación alimentó la conversación entre los aficionados, quienes consideraron que la falta de unidad podría complicar el arranque del proyecto.

Tensión interna en Millonarios por la llegada de nuevo director deportivo

Además de esta diferencia, el reconocido relator Eduardo Luis aseguró en La FM que el técnico no estaría del todo conforme con el nombramiento del argentino.

Yo tengo la información de que Hernán Torres no está muy contento con la llegada del personaje.

A pesar de ello, Michaloutsos reafirmó su intención de construir un modelo de gestión similar al de los clubes de élite, insistiendo en que Millonarios cuenta con talento, pero necesita organización y roles definidos.

Hay buen recurso humano que está desorganizado, hay que tener funciones claras, queremos un área de investigación y una secretaría técnica como tienen los mejores clubes del mundo. Vengo a construir y vengo hacer las cosas bien.

