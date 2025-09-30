Otro golpe para Santa Fe: presidente de Cerro Porteño niega pago por Jorge Bava

La novela entre Independiente Santa Fe y Jorge Bava sigue sumando capítulos. El técnico uruguayo, que hace apenas tres meses levantó el título con el equipo bogotano, decidió abandonar el proyecto para aceptar la propuesta de Cerro Porteño de Paraguay.

Aunque en Colombia se habló de una cláusula de salida que debía ser cubierta por el club guaraní, desde Asunción las declaraciones del presidente azulgrana dejaron en claro otra versión.

Cerro Porteño niega cláusula por Bava

En la presentación oficial del estratega, Juan José Zapag, presidente de Cerro Porteño, aseguró que la llegada del uruguayo no implicó ningún pago hacia Independiente Santa Fe.

“No tuvimos que realizar ningún pago, solo hablamos con Jorge Bava y su cuerpo técnico”, expresó el directivo.

Además, Zapag defendió la contratación del entrenador, al que calificó como un conocedor del medio paraguayo: “El profe Bava es un conocedor del fútbol paraguayo, es un entrenador multicampeón”.

Con estas palabras, quedó la sensación de que, en caso de existir cláusula, sería el mismo Bava quien tendría que responder económicamente por su salida de Colombia. De manera extraoficial se ha hablado de 200.000 dólares.

Santa Fe busca recomponerse

Mientras tanto, Santa Fe intenta pasar la página tras la abrupta partida de su entrenador. El encargado de tomar las riendas es Francisco López, quien debutó con una contundente victoria 3-0 sobre La Equidad, resultado que alivió un poco a la afición cardenal.

Sin embargo, el panorama no es fácil. El club bogotano deberá pensar en un reemplazo de peso para disputar la Copa Libertadores 2026, torneo en el que necesita experiencia y jerarquía en el banquillo.