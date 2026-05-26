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Millonarios vs. O'Higgins, partido definitivo por Copa Sudamericana: hora y canal para ver EN VIVO

Millonarios está a un empate de clasificarse a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana.

Foto: AFP.

Noticias RCN

mayo 26 de 2026
10:58 a. m.
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Millonarios, tras sumar un empate valioso en el estadio Morumbi vs. Sao Paulo, depende de sí mismo para clasificar a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana.

En este momento, los 'albiazules' son segundos del grupo C con ocho puntos, mientras que Sao Paulo es el líder con nueve y O'Higgins tercero con siete.

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Eso significa que, en caso de una victoria o un empate en la sexta fecha del certamen internacional, Millonarios asegurará su clasificación y dejará sin opciones al equipo chileno.

En la última jornada de la Copa Sudamericana, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, los 'embajadores' se medirán vs. O'Higgins, escenario en el que ha sumado una victoria y un empate en este torneo.

Millonarios vs. O'Higgins, por Copa Sudamericana: hora, fecha y canal para ver EN VIVO

El Millonarios dirigido por Fabián Bustos jugará este martes 26 de mayo de 2026 vs. O'Higgins, en condición de local.

La pelota, según la programación oficial, comenzará a rodar en el césped del 'coloso de la 57' a partir de las 5:00 de la tarde (hora de Colombia).

Además, lo que se ha conocido es que el partido podrá seguirse por la señal principal de DIRECTV y por la aplicación de DGO.

Así le ha ido a Millonarios en la Copa Sudamericana 2026

Tras cinco fechas jugadas, Millonarios solo ha perdido un partido en la presente Copa Sudamericana.

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Los resultados que ha conseguido son los siguientes:

  • vs. O'Higgins, en Chile: derrota 2-0.
  • vs. Boston River, en Bogotá: victoria1-0.
  • vs. Sao Paulo, en Bogotá: empate 0-0.
  • vs. Boston River, en Uruguay: victoria 2-4.
  • vs. Sao Paulo, en Brasil: empate 1-1.
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