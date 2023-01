Santiago Arias dejó plantado a Millonarios: estaría a un paso de firmar con otro equipo

El periodo de transferencias del fútbol colombiano está viviendo un momento agitado y único. Hace bastante, o quizás nunca en el tiempo reciente, no se veían movimientos de bastante peso y dignos de mercados poderosos en el balompié latinoamericano, con el caso de Juan Fernando Quintero como máximo exponente.

Pero Junior de Barranquilla no ha sido el único. Independiente Santa Fe anunció este fin de semana la contratación de Hugo Rodallega y antes, América de Cali también hizo lo propio con otro exSelección Colombia: Carlos Darwin Quintero.

Dentro del habitual ranking de equipos que mejor se han reforzado para este 2023 sin duda que en el podio está Millonarios, que en diciembre se movió rápido para lograr los fichajes de Leonardo Castro, Fernando Uribe y Daniel Giraldo, además del de Jorge Arias recientemente.

Y pudo ser aún mejor. Hace un par de semanas, tomó fuerza un rumor de un posible acercamiento del 'embajador' con otro jugador de pasado reciente en la Selección Colombia: Santiago Arias. El lateral no ha podido tener regularidad desde aquella grave lesión de tobillo que sufrió en octubre de 2020 en la primera fecha de las eliminatorias rumbo a Catar 2022 contra Venezuela.

Es más, Arias no juega un partido oficial desde el 15 de mayo del año pasado tras haber terminado su préstamo en Granada y luego haber rescindido contrato con Atlético de Madrid, pero todo indica que su regreso a las canchas está muy cerca de darse.

De acuerdo al periodista italiano Gianluigi Longari, el colombiano de 31 años está muy cerca de arreglar su vinculación al Cincinnati de la MLS para este 2023. La negociación está tan adelantada que el lateral ya empezó a entrenar con el equipo. Así lo dejó ver el mismo club, de manera accidental, en un video que publicó en sus redes sociales.

🚨 Exc - Cincinnati #FCCincy are close to sign Santiago Arias 🇨🇴. The right back is actually free after his experience with Atletico Madrid #Atleti https://t.co/UaHymiSsm2