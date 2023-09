"Se acabó": la dura protesta de España femenina en el regreso de las campeonas

En su primer partido desde el 'caso Rubiales' y con la estrella de campeona mundial en la camiseta, las futbolistas españolas vencieron 3-2 este viernes en Suecia, en un duelo de la Liga de Naciones de la UEFA precedido por mensajes contra las agresiones sexistas.

Mariona Caldentey, de penal en el 90+6, dio los tres puntos a las españolas en Gotemburgo. Antes de ello, Magdalena Eriksson había adelantado a las nórdicas en el 23, la 'Roja' había remontado con las dianas de Athenea del Castillo (37) y Eva Navarro (77), y Lina Hurtig (82) habían igualado provisionalmente para las locales.

"Han sido días difíciles para todos, pero hemos demostrado que somos un verdadero equipo, que quiere representar a su país y va de eso, de luchar hasta el final", declaró a TVE la atacante Athenea Del Castillo.

La selección española femenina volvía a jugar después de conquistar el título mundial el pasado 20 de agosto en Sídney, en un logro que se vio empañado en la celebración por el beso no consentido del entonces presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a la jugadora Jenni Hermoso.

Antes del duelo de este viernes, las jugadoras de España y Suecia se unieron para lanzar un mensaje. Las 22 titulares posaron detrás de una pancarta en la que se leía el lema "Se acabó", popularizado con motivo del 'caso Rubiales'.

"Nuestra lucha es un combate global", se leía también en la pancarta, en un gesto común en favor de la igualdad entre hombres y mujeres, en el deporte y en la sociedad. Justo antes de esa acción simbólica, las futbolistas españolas levantaron el puño en su foto oficial para dejar ver unas vendas a modo de muñequeras también con mensajes: "Se acabó", "Jenni" o "10" [número de Jenni Hermoso, no convocada para este partido].

El beso no consentido provocó desde el primer día una oleada de indignación mundial que llevó primero a una suspensión de Rubiales y luego a su dimisión. También fue destituido el entrenador Jorge Vilda, reemplazado por Montse Tomé, que se estrenaba en Suecia en el cargo.

Marcha a atrás

Las jugadoras campeonas del mundo se habían declarado no seleccionables después del 'caso Rubiales'. Pese a las salidas de Rubiales y Vilda, seguían considerando que eran necesarios más cambios y se mantuvieron como no seleccionables. Pese a ello, fueron convocadas.

Ante el temor a sanciones y suspensiones, las futbolistas españolas acudieron con la cabeza baja y gesto serio a la concentración en Oliva (Valencia), previa al viaje a Suecia. Allí se llegó a un acuerdo por el cual la Federación Española de Fútbol se comprometía a realizar cambios, algunos de ellos inmediatos como la salida el miércoles del secretario general, Andreu Camps.

Mapi León y Patri Guijarro, incluidas en la convocatoria forzosa, decidieron abandonar. El acuerdo contemplaba que no hubiera sanciones para las jugadoras que decidieran no viajar a Suecia.

Reacción de campeonas

Nueve de las once titulares que presentó España en Suecia fueron campeonas en Sídney hace poco más de un mes. Respecto al once de aquella final ganada a Inglaterra había cuatro cambios, uno de ellos la presencia de la dos veces ganadora del Balón de Oro Alexia Putellas en lugar de Jenni Hermoso, no convocada por Tomé oficialmente para "protegerla".

Suecia empezó mejor el partido, con el gol de Eriksson de cabeza en un saque de esquina en el 23. El empate fue obra de Athenea Del Castillo, con un disparo lejano en el 38. España siguió dominando, aunque le costó firmar el segundo, con un tiro con rosca con la zurda de la atacante Eva Navarro (78).

El empate 2-2 de Lina Hurtig en el 82 parecía dejar el choque en tablas, pero el penal marcado en el 90+5 por Caldentey permitió a España festejar un triunfo después de su semana convulsa. "Es una victoria muy positiva, que consigue levantar un poco los días estos que hemos pasado", afirmó la seleccionadora Montse Tomé a TVE, destacando que la victoria "significa mucho".

El martes, contra Suiza en la segunda jornada de la Liga de Naciones, puede dar otro paso hacia el cierre de su crisis interna.

